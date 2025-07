Saptahik Rashifal: श्रावण मास के दूसरे सप्ताह में इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य, नौकरी में प्रमोशन के योग

Weekly Horoscope in Hindi (July 21 to July 27, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह मेहनती लोगों के लिए, एक बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का योग बन रहा है। सार्वजनिक संस्थानों से जुड़ी सेवाओं से लाभ होगा। आपके नेतृत्व गुणों की सराहना होगी और प्रभावशाली लोगों के साथ मेलजोल से तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर और कुछ शानदार उपलब्धियाँ मिलने की संभावना है। सभी के साथ, खासकर अपने जीवनसाथी के साथ, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह लंबित परियोजनाओं और चल रहे कार्यों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर शांतिपूर्वक ध्यान केंद्रित करें जो दीर्घकालिक लाभ की संभावना रखती हैं। नए संपर्क बनाने के लिए शहर से बाहर यात्रा करना आवश्यक हो सकता है। महत्वपूर्ण संदेशों और फ़ोन कॉल्स को व्यक्तिगत रूप से संभालें। कॉलेज के छात्र अंशकालिक नौकरियों की तलाश कर सकते हैं या अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह करियर में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नौकरी में व्यक्तिगत उन्नति के कई अवसर सामने आएंगे। आपका व्यवस्थित और मेहनती काम आपके वरिष्ठों को आश्चर्यचकित कर देगा। आपकी संचार कौशल अपने चरम पर होगी। छात्रों को ऑफ़र बदलने पर राहत और नए अवसर मिलेंगे। आपको दोस्तों का एक नया समूह मिलेगा जो आपको अपने व्यावसायिक नुकसान से उबरने में मदद करेगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप तकनीक और नए दृष्टिकोण के साथ नए उद्यम शुरू कर पाएँगे। एक लंबी यात्रा आपके मन को तरोताज़ा कर सकती है और नए विचार व नई ऊर्जा ला सकती है। कुछ जातकों को इस सप्ताह शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें। विवाहित जातकों का भी अपने जीवनसाथी या जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

अगर आप कला में रुचि रखते हैं, तो इस सप्ताह आपके काम या प्रदर्शन की खूब प्रशंसा होगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें। घरेलू मोर्चे पर सौहार्दपूर्ण माहौल बनने की पूरी संभावना है। आप दोस्ती को प्रेम संबंध में भी बदल सकते हैं। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई गंभीर बात नहीं होगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप विलासिता पर खूब खर्च करेंगे। कुछ प्रकार के कामों में आपको धैर्य रखना चाहिए। आप किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यात्रा करने का निर्णय ले सकते हैं। अप्रत्याशित अच्छी खबर आपको खुश करेगी और आपका उत्साह बढ़ाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अपने प्रिय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए खुली और ईमानदार बातचीत ज़रूरी होगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह व्यावसायिक गतिविधियों में प्रगति धीमी और रुक-रुक कर हो सकती है, जिससे आपके खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। बकाया राशि वसूलने के लिए आपको अपने प्रयासों में तेज़ी लानी पड़ सकती है। आप विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने में सफल होंगे। आप आध्यात्मिक या आत्म-विकास के उद्देश्य से अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस सप्ताह आपका झुकाव ज्योतिष और अध्यात्म की ओर रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने व्यवसाय के लिए एक मज़बूत नींव बनाने पर काम करें। आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए वित्तीय लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले दो बार सोचें, और अपना समय और ऊर्जा महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्रित करें। आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभों के लिए ध्यान और योग को प्रोत्साहित करें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके काम में सामंजस्य स्थापित करेगा और अच्छे परिणाम देगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल

सामाजिक मोर्चे पर आपकी रचनात्मक गतिविधियाँ आर्थिक लाभ दिलाएँगी। सुर्खियों में आएँ, और आप मनचाहा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह दोस्त विशेष रूप से मददगार साबित होंगे, और करियर से जुड़ी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका मार्गदर्शन आपके दोस्तों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह नए व्यावसायिक विचार आपके व्यवसाय के विस्तार में मददगार साबित होंगे। वेतन में वृद्धि या अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश हो सकती है। मन लगाकर काम करें, क्योंकि आपको भरपूर लाभ मिलेगा। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन उसे समझदारी से बचाने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में की गई यात्राएँ मध्यम लाभ देंगी। आप अपने जीवनसाथी या प्रियतम के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाएँ बनाएँगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उचित ध्यान रखें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते आपको उचित वित्तीय योजना बनाने की सलाह दी जाती है। परेशानी वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, और आपकी प्रतिबद्धताएँ पूरी होंगी। आपकी योग्यताएँ आपको पेशेवर विकास के शिखर पर ले जाएँगी। इस सप्ताह कुछ जातकों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और सामाजिक कार्यों में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में आपका साथी आपको डेट पर ले जा सकता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की यात्रा फलदायी साबित हो सकती है। आपके पेशेवर जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह नए दोस्त आपकी क्षमता से ज़्यादा समय और प्रयास मांग सकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा या सम्मान को कोई खतरा नहीं है। आपका जीवनसाथी या जीवनसाथी आपको भरपूर सहयोग दे सकता है।

