Saptahik Rashifal: इस सप्ताह नए साल में करेंगे प्रवेश, जानें क्या है आपके भविष्य में

Weekly Horoscope in Hindi (December 29, 2025-January 04, 2026): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आप अपने आत्मविश्वास से बचे हुए काम पूरे कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रूटीन कामों पर टिके रहें जो स्थिर इनकम और ग्रोथ पक्का करते हैं। आपको अपनी नौकरी में सफलता मिलने वाली है। इस हफ़्ते यह पक्का करने की कोशिश करें कि आपकी कोशिशें आपकी सफलता की सही दिशा में हों। आपका करिश्मा निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान खींचेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने बिज़नेस के लिए एक नया बेस बनाने की कोशिश करें। आपका पार्टनर या प्रेमी आपकी बेवफ़ाई के सबूत ढूंढ सकता है और आपसे इस बारे में बात कर सकता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आपके सीनियर्स से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आपके कमिटमेंट्स पूरे होंगे। अब आपका रास्ता आसान है, इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा फायदा उठा सकें। नौकरी के नए मौके मिलेंगे। करियर के मामले में, आपको अपने जूनियर्स से अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी सामाजिक स्थिति और सम्मान को कोई खतरा नहीं है। घर पर होने वाला खुशी का जश्न आपको खुश करेगा। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर और परिवार के साथ छुट्टी का प्लान बनाएंगे जो मज़ेदार रहेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आप में से जो लोग बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए संभावना है कि आपको नौकरी का अच्छा मौका मिलेगा। साथियों की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह हफ़्ता विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा। इस दौरान आप जो नए दोस्त बनाएंगे, वे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपका पार्टनर या प्रेमी प्यार करने वाला और स्नेहपूर्ण होगा। आपको थोड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, खासकर अगर आपका शरीर संवेदनशील है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, और अब आप अपना पैसा नए वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका प्रभावशाली स्वभाव और काम को पेश करने का तरीका आपको अपने सीनियर्स से तारीफ़ दिलाएगा। एक ज़रूरी फंक्शन में इनविटेशन मिलने से आप एक जाने-माने व्यक्ति के संपर्क में आएंगे। आपको तोहफ़े और गिफ्ट मिलेंगे जिससे आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। यह काम और करियर के लिए व्यस्त समय है, लेकिन साथ ही आपको अपनी सेहत बनाए रखने के लिए अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

सिंह साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस हफ़्ते ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है। अपनी कोशिशों से मिली सफलता और सम्मान आपको आत्मविश्वासी और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराएगा। होटल और रियल एस्टेट बिज़नेस में आर्थिक फ़ायदा होगा। इस हफ़्ते आप जाने-माने लोगों से बातचीत करते समय ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। शादीशुदा लोगों को उनका पार्टनर सहयोगी मिलेगा; आपके घरेलू जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। इस हफ़्ते आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा और ज़्यादा आराम करना होगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आपको पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों को संतोषजनक स्थिति में लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस हफ़्ते कई सोर्स से इनकम आने के संकेत हैं। यह हफ़्ता नौकरी ढूंढने वालों के लिए अच्छा समय है। आपके रास्ते में आने वाले हर मौके का फ़ायदा उठाएँ। विदेश से जुड़े मामले आगे बढ़ेंगे। आप नई किताबें भी पढ़ेंगे, इंटरनेट ब्राउज़ करेंगे और इन नए टॉपिक पर लोगों से बात करेंगे। आप कई तरह की खुशियों का आनंद लेंगे। हो सकता है कि इस हफ़्ते के आखिर में आप अपने नए पार्टनर के साथ डेट पर जाएँ।

तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस हफ़्ते अपनी स्किल्स और नॉलेज को बेहतर बनाना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। आपके वर्कप्लेस पर एक अप्रत्याशित घटना आपको पावर और स्टेटस वाली पोज़िशन दिलाने में मदद करेगी। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लें। आपकी सच्ची कोशिशें आपको अच्छे नतीजे दिलाएंगी। जो लोग मर्जर या पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, वे सफल होंगे। बड़े फैसले लेते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रोमांस शुरू होने वाला है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस हफ़्ते पॉजिटिव सोचने से आपको सफलता मिलेगी। आपकी किस्मत अच्छी है, और इस हफ़्ते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके आस-पास के लोग आपके फैसलों को मानेंगे। इस हफ़्ते आपके सपने सच हो सकते हैं। जाने-माने लोगों से बातचीत करने से आपको अच्छे आइडिया और प्लान मिलेंगे। बिजनेसमैन नए और ज़्यादा फायदेमंद रास्ते खोजेंगे। आपके लव पार्टनर/जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्थितियों को सावधानी और समझदारी से संभालें। इस हफ़्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

यह आपके बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी हफ़्ता है। नया वाहन खरीदने के संकेत मिल रहे हैं। आपके पास जश्न मनाने के कई और कारण होंगे क्योंकि आपकी ज़्यादातर योजनाएँ सफल होंगी। मनचाहे नतीजे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का यह सही समय है। आपके अपने भरोसेमंद लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी अलग-अलग रुचियाँ और व्यापक ज्ञान सोशल गैदरिंग में आपके लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेंगे। अपने जीवनसाथी के साथ बेहतर समझ घर में खुशी, शांति और समृद्धि लाएगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह शुरू किए गए किसी भी नए काम में एक बड़ा एंटरप्राइज़ बनने की क्षमता है, जिससे लंबे समय तक फ़ायदा होगा। पैसे का फ्लो तो रहेगा, लेकिन इसे सही तरीके से बचाने की कोशिश करें। आपके पुराने जान-पहचान की वजह से इस हफ़्ते आप में से कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। नए बिज़नेस आइडिया एंटरप्राइज़ को बढ़ाने में मददगार होंगे। आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होते ही बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी नौकरी का मौका मिले। अपने पार्टनर के साथ आपकी समझ बेहतर होगी और आप ज़्यादा समझदार और विचारशील बनेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आपकी समझदारी, कुशलता और बुद्धिमत्ता चरम पर होगी। लगभग सभी तरफ से फ़ायदे होने के योग हैं। अगर आप बातचीत करने और चर्चा करने को तैयार हैं, तो आपको अपनी कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पूरे हफ़्ते आपका मन हमेशा क्रिएटिव और मेहनती रहेगा। यात्रा की योजनाएँ आसानी से पूरी होंगी, और आपको जो काम सौंपा गया है, उसे आप समय पर पूरा कर लेंगे। हालाँकि, आपके निजी मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026)

इस सप्ताह अपनी बचत की योजना बनाने और भविष्य में निवेश करने के लिए यह हफ़्ता अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और आप लग्ज़री चीज़ों पर बहुत खर्च कर पाएंगे। आपको खुशी महसूस होगी क्योंकि आपकी पहचान बनेगी। आप शायद कुछ धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं। आप शायद इंटरव्यू और सेमिनार में शामिल हो सकते हैं। हाल ही का कोई रोमांटिक रिश्ता तेज़ी से ज़्यादा करीबी और सब कुछ भुला देने वाला बन रहा है। आप में से कुछ लोगों को इस हफ़्ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।



