By संदीप दाहिमा | Updated: October 20, 2025 19:18 IST2025-10-20T19:16:47+5:302025-10-20T19:18:16+5:30

Ram Temple lit up on Diwali: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को फिर एक बार दीपावली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग किया गया है, रात में भी दिन जैसी रोशनी से राम मंदिर जगमग हो गया है। वहीं दीपावली पर्व पर काशी (वाराणसी) में मंदिरों और घाटों को दीपों और विद्युत प्रकाश से सजाया गया है और लोगों ने अपने घरों को भी दीपों से जगमग किया गया है। वहीं वाराणसी में रविवार को छोटी दीपावली के मौके पर तीन सौ से अधिक खिलाड़ियों और खेल संघों के पदाधिकारियों ने परमानंदपुर मिनी स्टेडियम को सजाया। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष डॉ ए के सिंह ने बताया कि हैंडबॉल, रग्बी, हॉकी, टेबल टेनिस, जूडो और बुशु के खिलाड़ियों ने खेल मैदान पर दीयों से 'खेलोगे तो खिलोगे' को और काशी उकेरा। देर शाम को आतिशबाजी हुई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में महिला राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने सौ से अधिक आकाशदीप उड़ाकर बनारस के आसमान को रोशनी से भर दिया।


Ram Temple lit up on Diwali, see the grand and divine view of Ramnagari Ayodhya


टॅग्स :AyodhyaRam MandirKashiDiwali-Deepavaliअयोध्याराम मंदिरदिवाली