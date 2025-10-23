श्री राम दरबार के अलौकिक दर्शन, राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई, देखें वीडियो

Ram Mandir Darshan Timing: श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर मंदिर में विराजमान श्री राम दरबार का अलौकिक वीडियो जारी किया है।

Ram Mandir Darshan Timing: श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर मंदिर में विराजमान श्री राम दरबार का अलौकिक वीडियो जारी किया है। वहीं मंदिर के दर्शन समय में बदलाव किया गया है, सर्दी को देखते हुए रामलला के दर्शन अवधि में आज से बदलाव हुआ है। श्रद्धालुओं को सुबह 7:00 बजे से मंदिर में प्रवेश मिलेगा, इसके बाद मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। इससे पहले 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला जाता है, फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7:00 बजे से दर्शन प्रारंभ होकर देर रात्रि 9:30 बजे तक होंगे।

