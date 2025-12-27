Rahu-Ketu Gochar 2026: इन 3 राशियों के लिए अगले 18 महीने रहेंगे भाग्यशाली, राहु-केतु के कारण करियर में सफलता, प्रॉपर्टी बढ़ने की संभावना
पंचांग के अनुसार, राहु-केतु का गोचर 5 दिसंबर, 2026 को होगा। राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में जाएगा। ग्रहों का यह महत्वपूर्ण बदलाव 18 महीने तक चलेगा। आइए जानते हैं इसके प्रभाव।
Rahu-Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में, राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है जो भाग्य को प्रभावित करते हैं। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं हैं, बल्कि चंद्रमा की कक्षा के वे दो बिंदु हैं जहाँ सूर्य और चंद्रमा की कक्षाएँ एक-दूसरे को काटती हैं। इन्हीं के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं।
राहु को इच्छा, भोग, महत्वाकांक्षा और भौतिक आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति को असामान्य रास्तों, अचानक सफलता, राजनीति, विदेश, तकनीक और रहस्यमय विषयों की ओर ले जाता है। जबकि, केतु को वैराग्य, मोक्ष, आध्यात्म और पूर्व जन्म के कर्मों का कारक माना जाता है। यह व्यक्ति को दुनिया से काटकर आत्मचिंतन की ओर ले जाता है।
2026 में मकर और कर्क राशि में राहु-केतु का गोचर जीवन में बड़े बदलाव लाएगा - जिससे तीन राशियों के लिए 18 महीने तक असाधारण भाग्य आएगा। पंचांग के अनुसार, राहु-केतु का गोचर 5 दिसंबर, 2026 को होगा। राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में जाएगा। ग्रहों का यह महत्वपूर्ण बदलाव 18 महीने तक चलेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए, 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु सफलता दिलाएगा। काम पूरे होने और प्रॉपर्टी खरीदने की उम्मीद है। राहु का मकर राशि में और केतु का कर्क राशि में आना बदलाव लाने वाले अनुभव ला सकता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इमोशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। साल के आखिर तक, इमोशनल गहराई आध्यात्मिक शांति के साथ मिल जाएगी, जिससे आपको यह साफ़ हो जाएगा कि कौन और क्या सच में मायने रखता है।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए, चौथे भाव में राहु और दसवें भाव में केतु बड़े बदलाव लाएंगे। नई प्रॉपर्टी, करियर में ग्रोथ, बिज़नेस में मुनाफ़ा और आपके सभी कामों में सफलता मिलने की उम्मीद है। दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी। भावनात्मक ध्यान साझा स्थिरता बनाने और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को पोषित करने की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। धैर्य, पारदर्शिता और संतुलित महत्वाकांक्षा स्थायी समृद्धि की गारंटी होगी।
धनु राशि
धनु राशि वालों के दूसरे भाव में राहु और आठवें भाव में केतु रहेगा, जिससे अचानक धन लाभ होगा और बीमारियों से राहत मिलेगी। यह परिवर्तन परिवर्तन करियर और व्यक्तिगत विकास के प्रति नए दृष्टिकोण लाएगा। यह गोचर आपकी वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेगा। इसके अलावा राहु-केतु का गोचर के प्रभाव से घरेलू मामलों में स्थिरता आएगी।