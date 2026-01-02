Paush Purnima 2026: नए साल की पहली पूर्णिमा, जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व

Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा पूरे भारत में भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है क्योंकि यह नए साल की पहली पूर्णिमा है। व्रत, पवित्र स्नान और पूजा-पाठ के साथ मनाया जाने वाला यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि और नई भक्ति से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन की गई धार्मिक गतिविधियाँ लंबे समय तक चलने वाला आशीर्वाद लाती हैं। यह अवसर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक कार्यों और दान-पुण्य में लगे हैं।

पौष पूर्णिमा 2026 तिथि, मुहूर्त और समय

दृक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को दोपहर 2:23 बजे शुरू होगी और 3 जनवरी को सुबह 11:02 बजे समाप्त होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम 4:53 बजे होने की उम्मीद है। चूंकि हिंदू रीति-रिवाज उदय तिथि का पालन करते हैं, इसलिए मुख्य पूजा और उपवास शनिवार, 3 जनवरी को किया जाएगा। पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय प्रार्थना, दान और पूर्णिमा के अनुष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। हालांकि कुछ भक्त दोनों दिन अनुष्ठान करते हैं, लेकिन 3 जनवरी को सबसे शुभ है।

पौष पूर्णिमा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व

पौष पूर्णिमा आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति से निकटता से जुड़ी है। भक्तों का मानना ​​है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। काशी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं। यह दिन पवित्र माघ महीने की शुरुआत और माघ स्नान शुरू करने के संकल्प का भी प्रतीक है, जो एक महीने तक चलने वाली तपस्या है।

पौष पूर्णिमा के अनुष्ठान

भक्त दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके करते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा मुख्य है, साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप और सत्यनारायण कथा का पाठ किया जाता है। ग्रहों के उपाय भी व्यापक रूप से किए जाते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु से संबंधित दान शामिल हैं। माना जाता है कि ये चढ़ावे संतुलन, समृद्धि, भावनात्मक शांति और स्थिरता लाते हैं।

पौष पूर्णिमा पर शेयर करने के लिए शुभकामनाएं संदेश

-यह पौष पूर्णिमा आपके लिए आध्यात्मिक स्पष्टता, मन की शांति और आने वाले साल के लिए सकारात्मक शुरुआत लाए।

-2026 के पहले पूर्णिमा पर, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आपके घर को समृद्धि और सद्भाव से भर दें।

-पौष पूर्णिमा का दिव्य प्रकाश बाधाओं को दूर करे और आपके जीवन को शांति और संतोष से भर दे।

-जैसे ही माघ महीना शुरू होता है, आपका विश्वास और मजबूत हो और आपके इरादे शुद्ध रहें।

-इस शुभ पौष पूर्णिमा पर आपको आंतरिक शांति, अच्छे स्वास्थ्य और स्थायी आशीर्वाद की शुभकामनाएं।

-पौष पूर्णिमा पर आपकी प्रार्थनाएं पूरे साल ज्ञान, धैर्य और भावनात्मक संतुलन लाए।

-इस पवित्र दिन पर, दान और भक्ति प्रचुरता और खुशी के नए द्वार खोलें।

पौष पूर्णिमा जनवरी 2026 विश्वास, अनुशासन और नवीनीकरण में निहित एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर है। अपने शुभ समय, पवित्र अनुष्ठानों और गहरे सांस्कृतिक महत्व के साथ, यह दिन नए साल के लिए एक सार्थक माहौल बनाता है। माना जाता है कि भक्ति, दान और जागरूकता के साथ पौष पूर्णिमा मनाने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक स्पष्टता, समृद्धि और लंबे समय तक शांति आती है।

