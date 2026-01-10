Navpancham Rajyog: कुछ दिनों बाद मकर राशि में बनेगा नवपंचम राजयोग, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Navpancham Rajyog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग-विलास और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र आने वाली 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करेगा। इसके बाद ये ग्रह जल्द ही अरुण ग्रह के साथ संयोग करके एक शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण करेगा। यह राजयोग 15 जनवरी को होगा जब शुक्र और अरुण एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे जिसे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं इससे किन राशियों को होगा लाभ। हालांकि इससे पहले जानते हैं नवपंचम राज योग के बारे में।

नवपंचम राज योग क्या है?



नव पंचमी राजयोग को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग शनि और शुक्र के संयोग से बनता है। ज्योतिष के अनुसार, जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिभुज भाव में स्थित होते हैं, तब यह योग बनता है। इतना ही नहीं, जब दो ग्रहों के बीच 120 डिग्री का कोण बनता है और राशि एक ही तत्व की हो, तब भी यह योग बनता है। इस योग के बनने से अनेक राशियों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। कुछ लोगों को अचानक धन प्राप्ति होने लगती है।

वृषभ राशिवालों का चमकेगा भाग्य

आपको भाग्य का भरपूर लाभ आपको मिलेगा। आपको किस्मत का भरपूर फायदा मिलेगा। इस दौरान जो लोग किसी काम को लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं उनको मेहनत का अच्छा फल मिलेग। करियर में नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपके कामों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति में सुखद बदलाव देखने को मिलेगा।

मिथुन राशिवालों को कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर

आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको नए तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी इस दौरान सभी तरह की लंबित इच्छाओं की पूर्ति होने के आसार हैं।

मकर राशिवालों को संतान पक्ष में मिलेगी खुशखबरी

नौकरी-व्यापार के लिहाज से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। व्यापार में खूब धन लाभ होगा। इस दौरान में जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा।

