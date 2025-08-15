Janmashtami 2025: क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की असली आयु? पढ़ें लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की कहानी
By अंजली चौहान | Updated: August 15, 2025 14:41 IST2025-08-15T14:41:40+5:302025-08-15T14:41:53+5:30
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 में यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात में भगवान कृष्ण के जन्म के समय पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं।
Janmashtami 2025: कृष्ण जन्माष्टमी भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। यह पवित्र त्योहार भारत और उसके बाहर हिंदुओं के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।
जन्माष्टमी 2025 तिथि और दिन
जन्माष्टमी 2025 शनिवार, 16 अगस्त 2025 को भारत में राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाई जाएगी।
अष्टमी तिथि 15 अगस्त की देर रात से शुरू होकर 16 अगस्त तक रहेगी।
पूजा समय (निशिता मुहूर्त)
शुभ निशिता पूजा (कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि की पूजा) 16 अगस्त को लगभग 12:03 पूर्वाह्न से 12:47 पूर्वाह्न तक मनाई जाएगी।
कई स्रोतों में इसे 12:04 पूर्वाह्न से 12:46 पूर्वाह्न तक भी सूचीबद्ध किया गया है, जो लगभग 43 मिनट तक चलता है।
क्या है भगवान कृष्ण की उम्र?
भगवान कृष्ण का जन्म 5,000 साल पहले मथुरा में हुआ माना जाता है। इस साल यानी 2025 में भगवान कृष्ण का 5252 साल के हो जाएंगे। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म 3227 ईसा पूर्व हुआ था।
कृष्ण ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश फैलाने के लिए जाने जाते हैं।
भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वसुदेव के आठवें पुत्र थे। हालाँकि, कृष्ण का पालन-पोषण उनके पालक माता-पिता यशोदा और नंद ने मथुरा जिले के एक छोटे से गाँव गोकुल में किया था। भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में हुआ था। सभी हिंदू इस दिन को जन्माष्टमी या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं।
जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है
भक्त दिन भर उपवास (निर्जला या फल/दूध) रखते हैं और मध्यरात्रि की पूजा के बाद इसे तोड़ते हैं, जब कृष्ण का जन्म माना जाता है।
लड्डू गोपाल के लिए फूलों से सजे सुंदर झूले लगाए जाते हैं और मध्यरात्रि में भक्तिपूर्ण पूजा की जाती है।
महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, कृष्ण की चंचल लीलाओं की अनुगूंज के साथ, टीमें मानव पिरामिड बनाकर दही या मक्खन (दही) की मटकियाँ तोड़ती हैं।
(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत आर्टिकल सामान्य ज्ञान पर आधारित है। लोकमत हिंदी इसमें दिए दावों की पुष्टि नहीं करता है। सटीक जानकारी के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।)