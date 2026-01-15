Vaishno Devi Temple: मां वैष्णो देवी मंदिर की गुफा भक्तों के लिए फिर से खोली गई, अब भक्त कर सकेंगे दर्शन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 15, 2026 10:07 IST2026-01-15T10:07:33+5:302026-01-15T10:07:39+5:30
Vaishno Devi Temple: बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों की मदद के लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
Vaishno Devi Temple: रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की ऐतिहासिक प्राकृतिक गुफा को मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुफा के दोबारा खुलने के मौके पर खास रीति-रिवाज, प्रार्थनाएं और वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार, ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की वजह से प्राकृतिक गुफा साल के ज्यादातर समय बंद रहती है।
इसे आमतौर पर जनवरी और फरवरी में खोला जाता है, जब भीड़ कम होती है। अधिकारियों ने कहा कि मकर संक्रांति पर गुफा को फिर से खोलने का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्योहार नयी शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है।
जय माता दी 🙏— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) January 14, 2026
आज विधिवत पूजा-अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूर्ण श्रद्धा के वातावरण में माँ वैष्णो देवी की पवित्र एवं प्राचीन गुफा के द्वार खोले गए। इस शुभ अवसर पर माँ के चरणों में विशेष पूजन अर्पित कर विश्व-कल्याण, सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की गई।
पावन गुफा परिसर भक्ति,… pic.twitter.com/8Nwj5PPtax
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बोर्ड ने कहा कि पुनः उद्घाटन स्थलों की आध्यात्मिक धरोहर और परंपराओं को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि भीड़ के प्रवाह को नियंत्रित करने और जाम रोकने के लिए उपाय लागू किए गए हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों की मदद के लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस साल तीर्थस्थल पर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2026 के पहले 13 दिनों में कुल 3,05,217 तीर्थयात्रियों ने तीर्थस्थल का दौरा किया, जबकि 2025 में इसी अवधि में यह संख्या 2,68,761 थी। अधिकारियों ने बताया कि औसतन हर दिन 20,000 से 25,000 तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं।