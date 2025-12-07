गोवा अग्निकांड: कौन हैं सौरभ लूथरा? अरपोरा के बर्च नाइट क्लब के संस्थापक आग में 25 लोगों की मौत के बाद अब पुलिस जांच के दायरे में

नई दिल्ली: उत्तरी गोवा में रोमियो लेन के बिर्च में लगी विनाशकारी आग की पुलिस जांच, जिसमें अब 25 लोगों की जान चली गई है, ने नाइट क्लब के संस्थापक, सौरभ लूथरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। एक भीड़ भरे कार्यक्रम के दौरान बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद प्रतिष्ठान के प्रबंधन को सुरक्षा अनुपालन पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस ने नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिक का पता नहीं चल सका है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या नियामकीय चूक के कारण आग लगी, जो आधी रात के तुरंत बाद भड़की और पूरी इमारत में तेजी से फैल गई। खबरों के मुताबिक, जब घटना हुई तब 100 से ज्यादा लोग अंदर थे।

कौन हैं सौरभ लूथरा?

नाइट क्लब की वेबसाइट के अनुसार, सौरभ लूथरा एक स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर से रेस्तरां मालिक बने हैं, जिनका ब्रांड पूरे भारत और विदेशों में फैल गया है। वेबसाइट बताती है कि उनके रोमियो लेन आउटलेट 22 शहरों और चार देशों में मौजूद हैं या खुल रहे हैं। यह उद्योग पुरस्कारों और फोर्ब्स इंडिया में एक विशेषता के उल्लेख के साथ-साथ जनसंपर्क और उनके स्थानों पर पेश किए जाने वाले पेय पर उनके फोकस पर भी प्रकाश डालता है।

लूथरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बी.टेक स्नातक हैं और पहले विदेशी ग्राहकों के लिए व्यवसाय विकास प्रबंधक के रूप में काम करते थे। उन्होंने 2016 में नई दिल्ली में रोमियो लेन के लॉन्च के साथ खाद्य और पेय क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में उन्हें बिर्च के अध्यक्ष और मामाज़ बुओई के अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

नाइट क्लब में आग लगने के बाद किसकी जांच चल रही है?

पुलिस ने क्लब के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो प्रबंधकों को नामित किया है। एक सुरक्षा गार्ड, संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि आग रात 11 बजे से आधी रात के बीच लगी जब कार्यक्रम स्थल डीजे और नर्तक के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तब 100 से अधिक लोग डांस फ्लोर पर थे।

पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी। गोवा के पुलिस महानिदेशक ने एएनआई को बताया कि आपातकालीन सेवाओं को 12:04 बजे सतर्क कर दिया गया और आग पर काबू पाने के बाद सभी शव बरामद कर लिए गए।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ज्यादातर पीड़ित रसोई कर्मचारी थे, जिनमें तीन महिलाएं और कई पर्यटक शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का संकेत मिला है और क्लब को संचालित करने की मंजूरी देने वाले प्रबंधन और अधिकारियों दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संवेदना व्यक्त की, प्रधान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान कर रही है।

