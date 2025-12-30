Vaishno Devi Temple: नव वर्ष के मौके पर वैष्णो देवी में बढ़ी भक्तों की तादाद, जम्मू में रौनक

Vaishno Devi Temple: नए साल से पहले, हजारों तीर्थयात्री जम्मू मंडल के के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थस्‍थान की ओर उमड़ पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक, ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे परिवारों और दोस्तों के ग्रुप कटरा के बेस कैंप से ट्रेकिंग के लिए निकले, भले ही मौसम मिला-जुला रहा, जिसमें बीच-बीच में धूप, बादल और बर्फीली हवाएं चल रही थीं।

भक्तों का जोश ठंड से कम नहीं हुआ। मिलने वाले समाचारों के अनुसार, कटरा में रोजाना 20,000 से 26,000 तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो नए साल की पारंपरिक भीड़ को दिखाता है। अधिकारियों को उम्मीद थी कि 2025 के आखिर तक और 70,000 तीर्थयात्री आएंगे।

भीड़ को मैनेज करने के लिए, इंडियन रेलवे ने 27 दिसंबर, 2025 से 1 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पेशल रिजर्व्ड ट्रेनें (नंबर 04081/04082) चलाईं, जिससे भक्तों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के आप्शन मिले।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्की करने के लिए पूरे सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। इनमें एक मल्टी-टियर सिक्योरिटी ग्रिड, यात्रा ट्रैक और खास जगहों पर चौबीसों घंटे निगरानी के लिए 550 से ज्‍यादा सीसीटीवी कैमरे, आरएफआईडी-बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल, डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अलर्ट पर तुरंत रिस्पान्स के लिए श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स का एक जाइंट कंट्रोल रूम शामिल था।

बदलते मौसम के बावजूद कटरा से पवित्र गुफा के पास हेलीपैड तक हेलीकाप्टर सर्विस चलती रहीं, जबकि बैटरी से चलने वाली कारों ने खास रास्तों पर आने-जाने में मदद की।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, और भक्तों से कहा कि वे नए साल के जश्न की तैयारियों के तेज होने के साथ ही एक आसान और संतोषजनक यात्रा के लिए सभी उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करें।

