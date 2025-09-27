Dussehra 2025: अयोध्या ही नहीं, दिल्ली के इन जगहों पर है भव्य राम मंदिर, इस दशहरा जरूर करें दर्शन
By अंजली चौहान | Updated: September 27, 2025 05:26 IST2025-09-27T05:26:23+5:302025-09-27T05:26:23+5:30
Dussehra 2025:दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि साहस, सत्य और धार्मिकता का उत्सव है।
Dussehra 2025: दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार पूरे भारत और दुनिया भर में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है, और यह मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष 2 अक्तूबर को रावण दहन के साथ दशहरा समाप्त होगा। यह पर्व भगवान राम द्वारा रावण के वध का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले लंकापति रावण को मारकर पृथ्वी से बुराई और अधर्म का नाश किया था।
विजयादशमी के अवसर पर, दिल्ली में भगवान राम के दर्शन करने और भव्य उत्सव का अनुभव लेने के लिए कई प्रसिद्ध मंदिर और रामलीला स्थल हैं।
दिल्ली के फेमस राम मंदिर
1- श्री राम मंदिर, अशोक विहार
यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कई लोग अयोध्या के राम मंदिर के ढांचे से मिलता-जुलता बताते हैं। मंदिर का शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा है। यह भक्तों के बीच दूर-दूर तक बहुत प्रतिष्ठित है।
लोकेशन: अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली। नजदीकी मेट्रो स्टेशन: केशव पुरम या कानूनी मेट्रो स्टेशन – (रेड लाइन)
2- प्राचीन राम मंदिर, चांदनी चौक
यह मंदिर दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसके 500 साल से अधिक पुराना होने का अनुमान है। चांदनी चौक की घनी गलियों में स्थित, यह मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
लोकेशन: चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। नजदीकी मेट्रो स्टेशन: चांदनी चौक या लाल किला (येलो लाइन)
3- दक्षिण भारतीय राम मंदिर, लोधी रोड
अपनी दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध, यह मंदिर दिल्ली के मध्य में स्थित है। गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं।
लोकेशन: लोधी रोड, नई दिल्ली। नजदीकी मेट्रो स्टेशन: जेएलएन स्टेडियम – (वॉयलेट लाइन)
4- श्री राम मंदिर, विवेक विहार
यह पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा और सुंदर मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1979 में रामनवमी के दिन हुई थी। इसकी वास्तुकला देखने लायक है, और यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। मंदिर के पास ही श्री बालाजी मंदिर भी स्थित है।
लोकेशन: विवेक विहार, पूर्वी दिल्ली। नजदीकी मेट्रो स्टेशन: दिलशाद गार्डन – (रेड लाइन)