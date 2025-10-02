Dussehra 2025: यूपी और महाराष्ट्र के इस गांव में 158 साल पुराना मंदिर, जहां होती है रावण की पूजा, जानिए क्यों

Dussehra 2025: दशहरे पर जहाँ पूरे भारत में रावण के पुतले जलाए जाते हैं – जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है – वहीं उत्तर प्रदेश में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ लंका के राक्षस राजा की पूजा की जाती है। न्यूज़18 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवाला इलाके में एक मंदिर है जहाँ विजयादशमी के त्योहार पर रावण की पूजा की जाती है। यह मंदिर कथित तौर पर लगभग 158 वर्ष पुराना है, और कहा जाता है कि यह देश का एकमात्र रावण मंदिर है जो वर्ष में एक बार - दशहरे पर - अपने दरवाजे खोलता है।

विजयादशमी (दशहरा) के दिन सुबह-सुबह मंदिर खुलते ही रावण की पूजा-अर्चना और आरती करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। शाम की पूजा और आरती के बाद, 'दशानन मंदिर' एक बार फिर बंद कर दिया जाता है और अगले साल के दशहरा उत्सव तक नहीं खुलता।

कानपुर के इस मंदिर में रावण की पूजा क्यों की जाती है?

न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण 1868 में भगवान शिव के परम भक्त महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर रावण को श्रद्धांजलि है, बुराई के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि अपार ज्ञान, भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में।

महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल के अनुसार, रावण केवल रामायण का प्रतिपक्षी ही नहीं था, बल्कि भगवान शिव का एक महान भक्त, एक उच्च कोटि का विद्वान और एक शक्तिशाली शासक भी था। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना ​​है कि रावण की पूजा करने से बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है।

दशहरे पर, वे तेल के दीपक जलाते हैं और रावण के चरणों में लौकी के फूल चढ़ाते हैं, जिन्हें रावण का प्रिय माना जाता है। मंदिर में रावण की मूर्ति को शक्ति का संरक्षक माना जाता है और इस दिन इसे भव्य रूप से सजाया जाता है और श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है।

न्यूज़18 के अनुसार मंदिर के पुजारी राम बाजपेयी ने कहा, "रावण को सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली प्राणियों में से एक माना जाता था। यहाँ हम रावण के उस ज्ञानी और समर्पित रूप की पूजा करते हैं। शाम को हम उसके अहंकार और अहंकार का प्रतीक एक पुतला जलाते हैं।"

रावण की प्रतीकात्मक पराजय के दिन भी, उसकी बुद्धि और भक्ति का सम्मान करने की यह परंपरा कानपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विशिष्ट बनाती है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के गुणों का भी सम्मान करता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, महाराष्ट्र के एक साधारण से गाँव के निवासियों का मानना ​​है कि रावण के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें रोज़गार मिला है और वे अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। उनके गाँव में सुख-शांति और खुशहाली का श्रेय भी राक्षसराज रावण को ही जाता है।

इसलिए, अकोला ज़िले के संगोला गाँव के निवासी, दूसरों की तरह रावण के पुतले जलाने के बावजूद, रावण की आरती उतारकर दशहरा मनाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि गाँव में पिछले 300 सालों से रावण की "बुद्धिमत्ता और तपस्वी गुणों" के लिए पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।

गाँव के मध्य में दस सिरों वाले राक्षसराज की एक ऊँची काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। स्थानीय निवासी भीवाजी धाकरे ने बुधवार को दशहरे के अवसर पर पीटीआई-भाषा को बताया कि गाँव के लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, लेकिन रावण में भी उनकी आस्था है और वे उसके पुतले नहीं जलाते।

Web Title: Dussehra 2025 This 158-year-old temple in UP, Maharashtra village worship demon king Ravana