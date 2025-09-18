Dussehra 2025: मशहूर है दिल्ली-NCR के ये दशहरा आयोजन, रावण दहन देखने के लिए दोस्त-परिवार सबके साथ जा सकते हैं यहां
By अंजली चौहान | Updated: September 18, 2025 14:07 IST2025-09-18T14:05:05+5:302025-09-18T14:07:01+5:30
Dussehra 2025: हर साल, दिल्ली अपने सबसे प्रतिष्ठित दशहरा समारोह के लिए तैयार होती है, जिसका आयोजन लव कुश रामलीला समिति ऐतिहासिक रामलीला मैदान में करती है।
Dussehra 2025: दशहरा या विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल दो अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। त्योहार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर दशहरा का भव्य आयोजन किया जाता है। जहां रावण दहन के साथ-साथ मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
आइए आपको बताते हैं इस साल के फेमस दशहरा आयोजनों के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
1- लाल किला मैदान
यह मैदान दशकों से दशहरा उत्सव का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ का आयोजन देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जो धार्मिक के साथ-साथ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बन गया है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह दिल्ली में दशहरा समारोह का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ हर साल भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। यहाँ भव्य आतिशबाजी और एक विशाल मेला भी लगता है।
2- रामलीला मैदान
ऐतिहासिक रूप से यह मैदान दशहरा का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ दशहरा से पहले रामलीला का भव्य मंचन होता है। इस मैदान का नाम ही रामलीला के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रामायण के दृश्यों का मंचन होता रहा है। यह स्थल भारत के स्वतंत्रता संग्राम और कई बड़े राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है, जो इसे दिल्ली की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का एक हिस्सा बनाता है।
3- डीडीए ग्राउंड, एनएसपी, पीतमपुरा
यह भी रामलीला के सबसे पुराने आयोजनों में से एक है। अगर आप दिल्ली में दशहरा उत्सव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस उत्सव का भरपूर आनंद लेने के लिए यहाँ ज़रूर जाएँ। दिल्ली की सबसे बेहतरीन रामलीलाओं में से एक देखने के लिए शहर भर से लोग यहाँ आते हैं।
4- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
अगर आप दक्षिण दिल्ली में हैं, तो दशहरे के दिन सूर्यास्त के समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे अच्छी जगह है। रावण के पुतलों को आग लगाते समय होने वाली आतिशबाजी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जयकार करती भीड़ आपको ज़रूर उत्सव में खींच लेगी और देखते ही देखते आप पूरे उत्सव की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाएँगे।
5- द्वारका सेक्टर 10 का मेला ग्राउंड
पश्चिमी दिल्ली का यह सबसे बड़ा दशहरा आयोजन है। यहाँ श्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा रावण दहन और एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए झूले और कई तरह के स्टॉल होते हैं।
यह आयोजन हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय हुआ है और इसने द्वारका को पश्चिमी दिल्ली में दशहरा उत्सव का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है।
6- नोएडा स्टेडियम (सेक्टर 21ए)
नोएडा में दशहरा देखने के लिए यह सबसे लोकप्रिय जगह है। यहाँ हर साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाते हैं। यहाँ का रावण दहन कार्यक्रम बेहद भव्य होता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कुछ आयोजनों में रावण के पुतले 100 फीट तक ऊँचे होते हैं, और दहन के समय विशेष प्रभावों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
अन्य स्थान: नोएडा में सेक्टर-62 रामलीला मैदान और सेक्टर-46 के रामलीला पार्क में भी भव्य दशहरा मेले और रावण दहन के कार्यक्रम होते हैं।
7- गुरुग्राम में लेज़र वैली ग्राउंड
गुरुग्राम में कई जगहों पर रावण दहन होता है, लेकिन लेज़र वैली ग्राउंड एक बड़ा और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ लोग परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आते हैं और मेले, झूले व खान-पान का आनंद लेते हैं।
अन्य स्थान: गुरुग्राम में सेक्टर 29, सेक्टर 47, और हुडा सिटी सेंटर के पास भी छोटे-बड़े दशहरे के आयोजन होते हैं।
7- फरीदाबाद का दशहरा मैदान (एनआईटी)
फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा मैदान में दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पारंपरिक रावण दहन होता है और साथ ही एक बड़ा मेला भी लगता है। इस मेले में कई तरह के झूले, खाने के स्टॉल और अन्य मनोरंजन की चीजें होती हैं।
अन्य स्थान: बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में भी रावण दहन का कार्यक्रम होता है, जहाँ लोग दूर-दूर से आते हैं।
8- गाजियाबाद का कवि नगर रामलीला ग्राउंड
गाजियाबाद में कवि नगर का रामलीला ग्राउंड दशहरा उत्सव के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के ऊँचे पुतले जलाए जाते हैं। यह स्थल अपनी अच्छी व्यवस्था और आकर्षक सजावट के लिए जाना जाता है।
अन्य स्थान: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन और अन्य छोटे-बड़े स्थानों पर भी दशहरे के कार्यक्रम आयोजित होते हैं।