Dussehra 2025: एक-दो नहीं, 15 अनोखे तरीकों से मनाया जाता है दशहरा, देश के हर हिस्सें में दिखती है अनूठी झलक

Dussehra 2025: भारत में दशहरा उत्सव देखने लायक होता है। यह समय अवकाश का होता है जिससे लोग अलग-अलग जगहों पर जाकर त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। यह त्यौहार कई तरह से मनाया जाता है, लेकिन इन सभी का मूल एक ही है - बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। अलग-अलग राज्यों में लोग इसे अपने-अपने अनूठे तरीकों से मनाते हैं। इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, वह है उनकी जीवंतता और जातीयता। नवरात्रि के नौ दिन देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध का स्मरण करते हैं। विजयादशमी का दसवाँ दिन भगवान राम द्वारा लंकापति रावण के विनाश का प्रतीक है।

विभिन्न राज्यों में दशहरा उत्सव क्षेत्रों और संस्कृतियों के अनुसार अलग-अलग होता है, इसलिए, आप देश भर में कहीं भी जाएँ, आपको एक अलग दशहरा का अनुभव होगा।

आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है।

भारत में दशहरा मनाने के विभिन्न तरीके

1- उत्तर प्रदेश

दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, उत्तर प्रदेश का वाराणसी अपनी रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत 1800 के दशक से होती आ रही है, जब से यह शहर के रामनगर किले के पास आयोजित की जाती है। किले के आसपास के विशाल क्षेत्र को एक विशाल मंच में बदल दिया जाता है, जिसमें अशोक वाटिका, लंका और अयोध्या सहित कहानी के प्रमुख स्थानों को दर्शाया जाता है। कलाकार मुखौटों, संगीत और बड़ी कागज़ की लुगदी की आकृतियों का उपयोग करके इस प्रतिष्ठित कहानी का मंचन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और दर्शक उनके साथ चलते हैं।

दशहरा उत्सव के दौरान रामनगर किले में होने वाली शानदार रामलीला देखने जाएँ। आप वाराणसी की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए कई दिलचस्प गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं।

2- पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में भव्य और रंग-बिरंगे पंडालों, स्वादिष्ट और पवित्र भोगों और ढाक की धुनों पर धुनुची नृत्य समारोहों होता है। यहाँ विशाल पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को बेहद बारीकी से सजाया जाता है, एक अनोखी थीम के साथ, जो अपनी कहानी बयां करता है। यह जीवंत परंपरा भारत में दशहरा उत्सव के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक है।

3- मैसूर दशहरा

मैसूर में दशहरा उस घटना की याद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जिससे शहर को अपना नाम मिला। किंवदंती के अनुसार, देवी चामुंडेश्वरी (जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है) ने राक्षस महिषासुर का वध किया था और यह ऐतिहासिक उत्सव आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह शाही आयोजन भारत में दशहरा उत्सव में अपनी भव्य शोभायात्राओं के लिए जाना जाता है।

4- गुजरात

गुजरात में आप नवरात्रि के नौ दिनों तक लोगों को राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, गरबा में व्यस्त देख सकते हैं। लोग दशहरा उत्सव के लिए हाथों में लाठियाँ लेकर पारंपरिक लोकगीतों की धुन पर नृत्य करते हुए एकत्रित होते हैं।

5- हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के कुल्लू में, दशहरा का त्योहार लगातार 7 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ढालपुर मैदान भगवान रघुनाथ की पूजा पर केंद्रित इस ज़ोरदार उत्सव का केंद्र बन जाता है। स्थानीय देवी-देवताओं की मूर्तियों को उत्सव के लिए मुख्य मैदान तक ले जाने वाले ग्रामीणों के साथ एक विशाल जुलूस निकाला जाता है। दशहरा उत्सव के दौरान पूरी कुल्लू घाटी बेहद जगमगाती और रंगीन दिखती है।

6- पंजाब दशहरा

पंजाब के लोग देवी शक्ति की पूजा करते हुए दशहरा मनाते हैं। ज़्यादातर लोग नवरात्रि के पहले सात दिनों तक उपवास रखते हैं, जिसके बाद वे जगराता करते हैं, यानी रात भर भक्ति गीत गाते हैं। आठवें दिन, जिसे अष्टमी कहा जाता है, वे नौ छोटी कन्याओं के लिए भंडारा या कंजक का आयोजन करके और उनकी पूजा करके अपना उपवास तोड़ते हैं।

7- तमिलनाडु दशहरा

तमिलनाडु के लोग देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करके इस खूबसूरत त्योहार को एक खास तरीके से मनाते हैं। विवाहित महिलाएँ एक-दूसरे के घर जाती हैं और उपहार के रूप में कुमकुम, चूड़ियाँ, नारियल, पान, सुपारी और पैसे का आदान-प्रदान करती हैं। भारत में दशहरा उत्सव की अनूठी भावना का अनुभव यहाँ करें।

8- हैदराबाद का बथुकम्मा

निज़ामों का शहर दशहरा देवी गौरी को समर्पित एक सुंदर उत्सव के रूप में मनाता है जिसे बथुकम्मा कहा जाता है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है 'देवी माँ, जीवित हो'। यह त्योहार तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

भगवान गणेश की पूजा की जाती है और महिलाएँ मंदिर के गोपुरम के चारों ओर नृत्य करती हैं, जो लकड़ी के सात संकेंद्रित वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फूलों जैसी व्यवस्था में बनाया गया है। यह त्योहार महालया अमावस्या के दिन शुरू होता है और अश्वयुजा अष्टमी (जिसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है) पर समाप्त होता है। त्योहार के प्रत्येक दिन का नाम उस दिन देवता को दिए जाने वाले भोजन के प्रकार के आधार पर रखा गया है।

9- केरल दशहरा

इस त्योहार के दौरान केरल के लोगों के बीच मनाए जाने वाले उत्सवों का मूल मंत्र शिक्षा आरंभ करना है। वे देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, और छात्र विशेष रूप से दो दिनों तक उनकी मूर्ति के सामने अपनी पुस्तकें रखते हैं, साथ ही गुड़, गन्ना और भुने हुए धान जैसे अन्य प्रसाद भी चढ़ाते हैं। विजयदशमी के दसवें दिन, एक विशेष पूजा की जाती है जिसके बाद केवल पुस्तकें ही वापस ली जाती हैं। केरल के लोग दशहरा उत्सव के दौरान वाहनों, पालतू जानवरों और वाद्ययंत्रों की भी पूजा करते हैं।

10- मदिकेरी दशहरा

मदिकेरी का पहाड़ी शहर दशहरा का त्योहार बेहद आकर्षक तरीके से मनाता है। यहाँ दशहरा उत्सव को स्थानीय रूप से मरियम्मा उत्सव कहा जाता है, जिसका नाम देवी मरियम्मन को समर्पित चार मंदिरों के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक मंदिर का अपना अनूठा करगा होता है, जो मूलतः द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। संगीत और रोशनी के बीच दशहरा मनाते हुए पहाड़ी शहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए कूर्ग के होटलों में ठहरें।

11- चेन्नई का बोम्मई कोलू

चेन्नई में दशहरा उत्सव इसकी गलियों में साफ़ दिखाई देता है, जहाँ कोलू (लकड़ी की सीढ़ियों पर देवी-देवताओं की मूर्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था) सजे होते हैं। जीवंत झांकियों में देवी दुर्गा को राक्षस महिषासुर से युद्ध करते हुए, रामायण के प्रसंगों और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है।

12- छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है जो प्रकृति और आध्यात्मिकता का सम्मान करता है। बस्तर की अधिष्ठात्री देवी दंतेश्वरी हैं जिनकी पूरे त्योहार के दौरान पूजा की जाती है। इस परंपरा की शुरुआत बड़े डोंगर (काकतीय राजाओं की पूर्व राजधानी) में 13वीं शताब्दी के बस्तर राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी।

13- महाराष्ट्र दशहरा

महाराष्ट्र राज्य में, लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर, एक-दूसरे को बधाई देकर और उपहारों का आदान-प्रदान करके दशहरा मनाते हैं। वे आप्त वृक्ष के पत्तों का भी आदान-प्रदान करते हैं, जो उनके लिए सोने का प्रतीक हैं और समृद्धि लाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों का आनंद लेने के लिए मुंबई या पुणे के होटलों में ठहरने की व्यवस्था करें, जो महाराष्ट्र के दशहरे की पहचान हैं। महाराष्ट्रवासी इस दिन विशेष व्यंजन बनाते हैं क्योंकि यह त्योहार सर्दियों के मौसम के आगमन का प्रतीक है। वे इसे नए व्यवसाय शुरू करने, नए घर, वाहन और गैजेट खरीदने के लिए भी शुभ मानते हैं।

14- कोटा दशहरा

कोटा शहर में एक मज़ेदार 'मेला' लगता है जिसमें वेशभूषा नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन और स्वादिष्ट व्यंजनों की कई दुकानें शामिल होती हैं। लगभग 25 दिनों तक चलने वाले दशहरा मेले के आयोजन की यह सदियों पुरानी परंपरा महाराज दुर्जनशाल सिंह हाड़ा ने 1723 ई. में शुरू की थी।

15- दिल्ली दशहरा

राजधानी दिल्ली दशहरा को शानदार ढंग से मनाती है। भगवान राम द्वारा रावण पर विजय की याद में शहर भर के पार्कों, गलियों और मैदानों में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। राजधानी की भव्यता भारत में दशहरा उत्सव के आकर्षण को और बढ़ा देती है। विजयदशमी से पहले के नौ दिनों के दौरान, आप शहर भर के मंदिरों को खूबसूरती से सजा हुआ देखेंगे और हर तरफ धार्मिक संगीत की मधुर ध्वनि सुनेंगे।

