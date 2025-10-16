Diwali Rangoli 2025: इस दिवाली बनाए लेटेस्ट रंगोली डिजाइन, बढ़ जाएगी घर की शोभा

Diwali 2025 Rangoli Designs: दीपों का त्योहारदिवाली हिंदूओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बहुत धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। दिवाली के समय लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। त्योहार के दिन रंगोली बनाना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। रंगोली डिज़ाइन, जिन्हें सौभाग्य और समृद्धि का स्वागत करने वाला माना जाता है, ऐसा करने का एक आदर्श तरीका हैं।

इस साल दिवाली पर पारंपरिक डिज़ाइन के साथ-साथ मॉडर्न, इको-फ्रेंडली और थीम-बेस्ड रंगोली काफी ट्रेंड में रहने वाली हैं। ऐसे में आइए हम आपको ऐसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन बताते हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा देंगे:

दिवाली 2025 के लिए रंगोली डिजाइन

1- फ्लोरल रंगोली डिजाइन

यह सबसे सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन है, जिसकी महक से घर का वातावरण दिव्य हो जाता है। बीच में एक बड़ा कमल का फूल या एक गोल मंडला डिज़ाइन बनाएं। रंगोली पाउडर की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें (जैसे: गेंदा, गुलाब, चमेली और गुलदाउदी)

2- 3D रंगोली डिज़ाइन

युवाओं के बीच यह डिज़ाइन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, जो रंगोली को एक उभरा हुआ या त्रिविमीय (3D) लुक देता है। यह थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें छाया और परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है।

3- थीम-बेस्ड और आध्यात्मिक रंगोली

ये डिज़ाइन दिवाली के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं और शुभ माने जाते हैं। इसे बनाने के लिए आप भगवान गणेश की या लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर, अंदर की ओर जाते हुए, माँ लक्ष्मी के चरणों की आकृति बनाएं। ये शुभ आगमन का प्रतीक हैं। चरणों के चारों ओर कमल के फूल या छोटे दीये सजाएं। पूजा स्थान के पास भगवान गणेश का चित्र या स्वास्तिक डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन को कमल या मोरपंख से सजाएं।

4- मॉडर्न जियोमेट्रिक रंगोली

यह डिज़ाइन आधुनिक घरों और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो साफ-सुथरा और स्टाइलिश लुक चाहते हैं। एक सममित ज्यामितीय पैटर्न, जैसे प्रतिच्छेदित त्रिभुज या वर्ग, बनाने के लिए स्केल या अन्य सीधे किनारों वाले उपकरणों का उपयोग करें। यह एक साफ-सुथरे, पेशेवर लुक के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

5- डॉटेड ग्रिड डिज़ाइन

यह शुरुआती लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है और भारत के कई हिस्सों में एक पारंपरिक शैली है। सफेद पाउडर या चाक से समान दूरी वाले बिंदुओं का एक ग्रिड बनाकर शुरुआत करें। फिर, बिंदुओं को सीधी रेखाओं और वक्रों से जोड़कर विभिन्न ज्यामितीय आकार और सरल पैटर्न, जैसे हीरे, तारे, या साधारण फूल, बनाएँ।

Web Title: Diwali Rangoli 2025 Create 5 latest rangoli designs this Diwali to enhance the beauty of your home