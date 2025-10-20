Diwali Puja Time Today: दिवाली पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है?, 20 अक्टूबर गणेश-लक्ष्मी पूजा...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 20, 2025 13:20 IST2025-10-20T13:20:29+5:302025-10-20T13:20:29+5:30
Diwali 2025 Date, Time, Lakshmi Puja Mahurat Vidhi: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, दिवाली का पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और भारत में इसका विशेष महत्त्व है।
Diwali 2025 Date, Time, Lakshmi Puja Mahurat Vidhi: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, दिवाली का पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और भारत में इसका विशेष महत्त्व है। हिंदू पंचांग के हिसाब से दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, बताया जाता है की इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। इस दिन लोग मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्रीराम दरबार और कुबेर देवता की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं लोग इस दिन घरों में दीपक जलाकर त्योहार मनाते हैं। इस साल दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि आज दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर कल 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी, लक्ष्मी पूजा मुहूर्त आज 20 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 56 मिनट से 8 बजकर 4 मिनट तक रहेगा।