Diwali Puja Time Today: दिवाली पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है?, 20 अक्टूबर गणेश-लक्ष्मी पूजा...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 20, 2025 13:20 IST2025-10-20T13:20:29+5:302025-10-20T13:20:29+5:30

Diwali 2025 Date, Time, Lakshmi Puja Mahurat Vidhi: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, दिवाली का पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और भारत में इसका विशेष महत्त्व है।

Diwali 2025 Puja Time and Auspicious Time Lakshmi Puja Muhurat Vidhi Panchang | Diwali Puja Time Today: दिवाली पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है?, 20 अक्टूबर गणेश-लक्ष्मी पूजा...

Diwali Puja Time Today: दिवाली पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है?, 20 अक्टूबर गणेश-लक्ष्मी पूजा...

HighlightsDiwali 2025 Puja Time Today: दिवाली पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है?, 20 अक्टूबर गणेश-लक्ष्मी पूजा...

Diwali 2025 Date, Time, Lakshmi Puja Mahurat Vidhi: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, दिवाली का पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और भारत में इसका विशेष महत्त्व है। हिंदू पंचांग के हिसाब से दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, बताया जाता है की इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। इस दिन लोग मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्रीराम दरबार और कुबेर देवता की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं लोग इस दिन घरों में दीपक जलाकर त्योहार मनाते हैं। इस साल दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि आज दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर कल 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी, लक्ष्मी पूजा मुहूर्त आज 20 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 56 मिनट से 8 बजकर 4 मिनट तक रहेगा। 

 

English summary :
Diwali 2025 Puja Time and Auspicious Time Lakshmi Puja Muhurat Vidhi Panchang


Web Title: Diwali 2025 Puja Time and Auspicious Time Lakshmi Puja Muhurat Vidhi Panchang

पूजा पाठ से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Diwali-Deepavalimaa lakshmipuja pathLord Ganesha (Ganapati)दिवालीमां लक्ष्मीपूजा पाठभगवान गणेश