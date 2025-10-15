Diwali 2025: बच्चों से लेकर बड़ों तक..., दिवाली से जुड़े ये फैक्ट्स के बारें हर किसी को होने चाहिए पता, जानिए यहां
October 15, 2025
Diwali 2025: दिवाली निश्चित रूप से दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रकाश, आनंद और सकारात्मकता लेकर आएगी। जहाँ परिवार पुरानी और नई परंपराओं के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, वहीं दिवाली हमें प्रेम, एकता और लचीलेपन के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती रहती है।
Diwali 2025: दिवाली भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। पूरे देश में लोग इसे धूमधाम से आतिशबाजी के साथ मनाते हैं। इस वर्ष 20 अक्तूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर और दरवाज़ों पर रंगोली बनाते हैं, दीये और मोमबत्तियां जलाकर घर को रोशन करते हैं, लक्ष्मी-गणेश की पूजा करते हैं, और मिठाई तथा उपहार एक-दूसरे को देते हैं।
हालांकि, दिवाली से जुड़ी कुछ मान्यताएं और रोचक तथ्य है जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इन रोचक तथ्यों के बारे में...
1- भगवान राम की अयोध्या वापसी: सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे, जिससे पूरी नगरी जगमगा उठी थी।
2- दिवाली को नया खाता-बही शुरू करने और जीवन में नए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी शुभ माना जाता है।
3- माता लक्ष्मी का जन्म: माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक अमावस्या के दिन ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसलिए, इस दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है।
4- नरकासुर का वध: दक्षिण भारत में, यह पर्व भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का वध करने और लोगों को उसके आतंक से मुक्त करने की याद में भी मनाया जाता है।
5- जैन धर्म में महत्व: इस दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए जैन समुदाय भी इस दिन दीपोत्सव मनाता है। लोग अक्सर दिवाली को एक हिंदू त्योहार मानते हैं, लेकिन यह सिख और जैन लोगों द्वारा भी मनाया जाता है।
6- दिवाली सालाना होती है और पांच दिनों तक चलती है, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। सटीक तिथियां हर साल बदलती हैं और चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होती हैं - लेकिन यह आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच आती है।
7- बंगाल क्षेत्र में लोग दिवाली के दौरान बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी काली की पूजा करते हैं। और नेपाल (भारत के उत्तर-पूर्व की सीमा से लगा एक देश) में, लोग दुष्ट राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाते हैं।
8- दिवाली न केवल भारत में, बल्कि ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी एक अरब से ज़्यादा लोग मनाते हैं।
9- दिवाली या दीपावली शब्द भारतीय प्राचीन भाषा संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है "रोशनी की पंक्ति"।
10- आतिशबाज़ी दिवाली मनाने का एक पारंपरिक तरीका है और सदियों से इस उत्सव का हिस्सा रही है। ये जहाँ एक ओर खुशी के माहौल को बढ़ाती हैं, वहीं यह भी माना जाता है कि ये बुरी आत्माओं को दूर भगाती हैं। हाल ही में, लोग प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल उत्सवों को तेज़ी से अपना रहे हैं।