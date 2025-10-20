दिवाली 2025: शहर के अनुसार जानें लक्ष्मी पूजा का समय, अमावस्या तिथि, शुभ मुहूर्त और बहुत कुछ

Diwali 2025: रौशनी का त्योहार, दिवाली, आ गया है। हम साल के सबसे शुभ हिंदू त्योहार का जश्न मना रहे हैं, इसलिए शुभ मुहूर्त और लक्ष्मी पूजा के समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। दीपावली के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और रावण पर विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाया जाता है।

अमावस्या तिथि आरंभ: 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 बजे

अमावस्या तिथि समाप्त: 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (भारत): शाम 7:08 बजे - रात 8:18 बजे

प्रदोष काल: शाम 5:46 बजे से रात 8:18 बजे तक

वृषभ काल (स्थिर लग्न): शाम 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक

शहरवार (भारत) लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

इस दिन, भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। नीचे शहरवार लक्ष्मी पूजा का समय दिया गया है।

पुणे — शाम 7:38 से 8:37 बजे तक

नई दिल्ली — शाम 7:08 से 8:18 बजे तक

चेन्नई — शाम 7:20 से 8:14 बजे तक

जयपुर — शाम 7:17 से 8:25 बजे तक

हैदराबाद — शाम 7:21 से 8:19 बजे तक

गुड़गांव — शाम 7:09 से 8:19 बजे तक

चंडीगढ़ — शाम 7:06 से 8:19 बजे तक

कोलकाता — शाम 5:06 से 5:54 बजे तक, 21 अक्टूबर

मुंबई — शाम 7:41 से 8:41 बजे तक

बेंगलुरु — शाम 7:31 से 8:25 बजे तक

अहमदाबाद — शाम 7:36 से 8:40 बजे तक

नोएडा — शाम 7:07 से 8:18 बजे तक

उत्तरी अमेरिका में दिवाली 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और लक्ष्मी पूजा का समय

अमेरिका और कनाडा में रहने वाले श्रद्धालु जो आज, 20 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं, उन्हें रीति-रिवाजों के अनुसार पवित्र अनुष्ठान करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख समयों पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि (कार्तिक अमावस्या) 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे शुरू होगी और 21 अक्टूबर, 2025 (भारतीय मानक समय) को शाम 5:54 बजे समाप्त होगी। इस बीच, लक्ष्मी पूजा का समय शाम 7:08 बजे से रात 8:18 बजे के बीच है।

शहरवार (अमेरिका और कनाडा) लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

अमेरिका और कनाडा में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है। अमेरिका और कनाडा के निवासी भारतीय पूजा मुहूर्त के अनुसार परिवर्तित स्थानीय समय देख सकते हैं:

न्यूयॉर्क / टोरंटो (पूर्वी समय) सुबह 9:37 - सुबह 10:47 पूर्वी समय, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025

शिकागो (मध्य समय) सुबह 8:37 - सुबह 9:47 पूर्वी समय, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025

डेनवर (माउंटेन टाइम) सुबह 7:37 – सुबह 8:47, एमटी, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025

लॉस एंजिल्स / वैंकूवर (प्रशांत समय) सुबह 6:37 – सुबह 7:47, पीटी, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025

ऊपर दिया गया प्रातःकालीन समय भारतीय मुहूर्त के अनुरूप है। समय के अंतर के कारण, अमेरिका और कनाडा के कई मंदिर लक्ष्मी पूजा के समय में बदलाव कर सकते हैं। स्थानीय प्रदोष काल के अनुरूप, इन उत्सवों को स्थानीय समयानुसार शाम के समय के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

21 अक्टूबर को वैकल्पिक पूजा समय नीचे दिया गया है-

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (भारत): रात्रि 11:44 (20 अक्टूबर) – रात्रि 12:35 (21 अक्टूबर)

महानिष्ठा काल: रात्रि 11:44 – रात्रि 12:35

सिंह काल: रात्रि 1:45 – प्रातः 4:00

ध्यान दें कि इस बाद के समय में लक्ष्मी पूजा की जा सकती है, लेकिन लग्न (स्थिर और सबसे शुभ ग्रह काल) उपलब्ध नहीं होगा।

