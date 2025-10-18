Dhanteras 2025: आज किस समय सोना-चांदी खरीदना होगा शुभ? जानें अपने शहर का शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: आज पूरे देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है यह त्योहार दिवाली से पहले आता है जो इस पांच दिवसीय त्योहार के शुरु होने का प्रतीक है। धनतेरस पर कोई कीमती चीज़ खरीदने से सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय के साथ, यह दिन दिवाली के सबसे प्रतीक्षित दिनों में से एक बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई खास खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं।

धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर, 2025 को पड़ रही है, इसलिए अब सवाल है कि खरीदारी का सबसे अच्छा समय कब है?

धनतेरस 2025 खरीदारी का शुभ मुहूर्त

धनतेरस हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, दिवाली से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए, विवरण इस प्रकार हैं:

दिनांक: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे त्रयोदशी

तिथि

समाप्त: 18 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे

18 अक्टूबर को सोना खरीदने का मुहूर्त

अगर आप धनतेरस के मुख्य दिन सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी के लिए एक लंबा समय शुभ माना जाता है।

खरीदने का शुभ समय: 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से 19 अक्टूबर को सुबह 6:24 बजे तक

इस अवधि के दौरान, विशिष्ट चौघड़िया समय होते हैं जिन्हें सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली माना जाता है।

18 अक्टूबर को चौघड़िया मुहूर्त दोपहर (चर, लाभ, अमृत): दोपहर 12:18 – शाम 4:23 शाम (लाभ):

शाम 5:48 – शाम 7:23

ये समय पारंपरिक रूप से नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ और फलदायी माने जाते हैं – खासकर सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी के लिए।

धनतेरस पर पूजा मुहूर्त

धनतेरस पूजा दिन के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आमतौर पर शाम को विशिष्ट शुभ समय के दौरान की जाती है।

पूजा का समय: शाम 7:15 – रात 8:19

यह प्रदोष काल और वृषभ काल के अंतर्गत आता है, दोनों को पूजा और धन एवं समृद्धि से संबंधित गतिविधियों के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है।

19 अक्टूबर को खरीदारी का समय जारी रहेगा। अगर आप 18 अक्टूबर को अपनी खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो अगली सुबह शुभ मुहूर्त का एक और समय उपलब्ध है।

खरीदारी का शुभ समय: 19 अक्टूबर को सुबह 6:24 – दोपहर 1:51 बजे चौघड़िया मुहूर्त 19 अक्टूबर को सुबह (चर, लाभ, अमृत): सुबह 7:50 – दोपहर 12:06 बजे दोपहर (शुभ): दोपहर 1:31 – दोपहर 1:51 बजे इन समय स्लॉट को सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है और खरीदारी करने के लिए आदर्श माना जाता है।

धनतेरस पर धातु खरीदने की परंपरा भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें रखती है। यह दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के आशीर्वाद से जुड़ा है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक हैं। सोना, चांदी या यहां तक ​​कि बर्तन खरीदकर, परिवार आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखते हैं। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का भी प्रतीक बाजारों में बढ़ी हुई समयावधि और भारी भीड़ के कारण धनतेरस ज्वैलर्स और शोरूम के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक बन गया है, कई लोग त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए अपने दरवाजे देर तक खुले रखते हैं।

