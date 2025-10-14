Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन गलती से भी इन 5 चीजों को न दें उधार या दान, वरना रूठ जाएंगी लक्ष्मी
By अंजली चौहान | Updated: October 14, 2025 13:28 IST2025-10-14T13:28:15+5:302025-10-14T13:28:21+5:30
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन पांच रोजमर्रा की वस्तुओं को उधार देने या दान करने से बचें - ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और समृद्धि आपके घर से दूर हो जाती है।
Dhanteras 2025: धनतेरस एक हिंदू त्योहार है जो पाँच दिवसीय दिवाली उत्सव के पहले दिन को चिह्नित करता है। यह नाम संस्कृत शब्दों धन, जिसका अर्थ है धन, और तेरस, जिसका अर्थ है तेरहवाँ, से आया है। यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष (अंधकार पक्ष) के 13वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा।
इस दिन, भक्त लक्ष्मी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, और अपने घरों में सौभाग्य लाने के लिए सोना, बर्तन या अन्य नई वस्तुएँ खरीदते हैं। हालाँकि, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, इसके साथ ही शास्त्र इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि क्या नहीं देना चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम को कुछ घरेलू सामान उधार देने या दान करने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और समृद्धि की बजाय आर्थिक नुकसान हो सकता है।
इस शुभ दिन आपको कुछ चीज़ें उधार देने या दान करने से बचना चाहिए...
1- धन: धनतेरस धन और समृद्धि से जुड़ा है, लेकिन इस दिन पैसा उधार देने से समृद्धि दूर हो जाती है।
मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम को घर से पैसा निकलने पर, धन और देवी लक्ष्मी की कृपा उसके साथ-साथ चली जाती है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय लेन-देन से बचें, खासकर शाम की पूजा के समय।
2- दूध, दही, तेल और नुकीली चीजें: ज्योतिषीय मान्यताएँ दूध, तेल या दही जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के आदान-प्रदान से बचने की सलाह देती हैं, क्योंकि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को भंग कर सकती हैं।
3- चीनी: चीनी और गन्ना देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को चीनी उधार देने से देवी प्रतीकात्मक रूप से विदा होती हैं। इसलिए, चाहे कितनी भी कम मात्रा में चीनी क्यों न हो, इस दिन न तो उधार लेनी चाहिए और न ही देनी चाहिए।
4- नमक: नमक, जिसका संबंध उस सागर से है जहाँ से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, धनतेरस पर घर में रखने वाली एक और वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि उधार देने से आर्थिक स्थिरता कमज़ोर होती है और घर में कलह पैदा होती है।
5- नुकीली चीजें: सुई या पिन जैसी नुकीली चीज़ें देना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, जो सौभाग्य के टूटने का प्रतीक है। इसलिए, सोने-चाँदी की खरीदारी को आशीर्वाद देने वाला माना जाता है, लेकिन याद रखें धनतेरस पर घर में कुछ चीज़ें रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि आप जो लाते हैं