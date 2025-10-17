Dhanteras 2025: सुख-समृद्धि के लिए धनतेरस पर खरीदें ये 5 चीजें, इन 3 चीजों को घर लाने से करें परहेज

Dhanteras 2025: धनतेरस हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक है। और पूरे भारत में सबसे प्रिय त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सही खरीदारी करने और कुछ चीज़ों से परहेज करने से सौभाग्य, समृद्धि और समृद्धि आती है। इसके पीछे कुछ कारण हैं कि इसे क्यों खरीदना चाहिए और यह पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है।

आइए धनतेरस (18 अक्टूबर) पर खरीदी जा सकने वाली चार चीज़ों और 3 चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें घर में कभी नहीं लाना चाहिए...,

इन पांच चीजों को खरीदना शुभ

सोना और चाँदी

ये दोनों कीमती धातुएँ धनतेरस पर खरीदी जाने पर शुभ मानी जाती हैं। ये धातुएँ धन, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। सोने और चाँदी के सिक्के, बर्तन और आभूषण खरीदने से समृद्धि, धन और समृद्धि आती है। इसके अलावा, यह घर को नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। मात्रा या आकार मायने नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे की भावना मायने रखती है।

नए बर्तन

ताँबे, पीतल या स्टील के बर्तन खरीदने की एक और पुरानी प्रथा है। इन्हें घर में इसलिए लाया जाता है क्योंकि ये घर में समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक हैं। माना जाता है कि धनतेरस पर नए बरतन या डाइनिंग सेट लाने से धन और सौभाग्य का प्रवाह बढ़ता है।

लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति

धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि वे धन और समृद्धि की देवी हैं। देवी लक्ष्मी की नई मूर्ति या तस्वीर लाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन मूर्तियों को अक्सर प्रार्थना कक्ष या पूजा स्थल में रखा जाता है, और माना जाता है कि उनकी उपस्थिति एक सकारात्मक और समृद्ध वातावरण बनाती है।

धनिया और नमक खरीदना

भारत भर में कई घर धनतेरस पर धनिया (धनिया) और नमक (नमक) भी लाते हैं। इन दोनों सामग्रियों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। धनिया को उर्वरता, स्वास्थ्य और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में धनिया लाने से जीवन शक्ति और समृद्धि आती है। जबकि नमक बुरी शक्तियों से सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है।

नए कपड़े

धनतेरस पर नए कपड़े पहनना एक नई शुरुआत और नए अवसरों का प्रतीक है। माना जाता है कि अपने या परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े या परिधान खरीदना सौभाग्य और खुशी लाता है। यह त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है।

धनतेरस पर घर न लाएँ ये 3 चीज़ें

हालाँकि धनतेरस प्रचुरता और समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ वस्तुओं को घर में लाने से सख्ती से बचना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि वे नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं।

नुकीली वस्तुएँ

नुकीली वस्तुएँ, कैंची, टूटा हुआ शीशा घर में लाने से बचें क्योंकि नुकीली वस्तुएँ रिश्तों, धन और खुशियों को तोड़ने का प्रतीक हैं।

लोहे की वस्तुएँ

लोहे की वस्तुएँ, खासकर अगर वे बर्तनों या उपयोगी औज़ारों से संबंधित न हों, तो धनतेरस पर पारंपरिक रूप से नहीं लाई जाती हैं। लोहे को नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला माना जाता है और माना जाता है कि यह इस दिन सकारात्मक धन ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है। टूटी हुई वस्तुएँ: टूटे हुए या क्षतिग्रस्त सामान, जैसे कि फटे हुए बर्तन, फटे कपड़े और टूटी हुई सजावट घर लाना बेहद अशुभ माना जाता है।

टूटी हुई वस्तुएँ

अपूर्णता और बाधाओं का प्रतीक हैं, और उनकी उपस्थिति समृद्धि और सौभाग्य के सुचारू प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है।

Web Title: Dhanteras 2025 Buy these 5 things on Dhanteras for happiness and prosperity avoid bringing these 3 things home