Sawan 2025: सावन के दूसरे सोमवार को देशभर के शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Sawan 2025: भगवान शिव को समर्पित हिंदू पंचांग के सबसे शुभ दिनों में से एक, सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को देशभर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मंदिरों में 'हर हर महादेव' और 'ॐ नमः शिवाय' के जयकारों की गूंज सुनाई दी और सुबह-सुबह भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए आरती और अनुष्ठान किए गए।

गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत गिरीशा नंद महाराज ने सभी भक्तों और कांवड़ियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, "श्रावण के दूसरे सोमवार पर हम सभी भक्तों का अभिवादन करते हैं। यह अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन है। जो लोग मंदिर नहीं पहुँच सकते, वे भी घर पर ही 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।"

अनुष्ठान के दौरान भक्तों ने भगवान शिव को बेल के पत्ते, धतूरा, भांग, दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत जैसी पारंपरिक वस्तुएँ अर्पित कीं। महाराज ने कहा कि इस सोमवार का समय विशेष रूप से शुभ है, जो शिवरात्रि के बाद आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है।

वाराणसी के पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ रुद्राभिषेक और मंगला आरती की गई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रविवार रात से ही हज़ारों कांवड़िये और तीर्थयात्री जुटने लगे थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, वाराणसी पुलिस और ब्लैक कमांडो भीड़ पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे।

#WATCH | Bhasma Aarti being performed at Ujjain's Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/FgQhVsGDMB — ANI (@ANI) July 21, 2025

Prayagraj, Uttar Pradesh: On the second Monday of Sawan, large number of devotees visit Someshwarnath Mandir to offer prayers to Lord Shiva and perform Jalabhishek pic.twitter.com/msaAV2CQSN — IANS (@ians_india) July 21, 2025

VIDEO | Haridwar, Uttarakhand: Devotees throng Daksh Temple on second Monday of Sawan.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yE1ElXstzp — Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025

अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भी भारी भीड़ देखी गई, जबकि दिल्ली में चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं, जहाँ भक्तों ने अभिषेक और पूजा-अर्चना की।

हिंदू चंद्र कैलेंडर का पाँचवाँ महीना, सावन, इस वर्ष 11 जुलाई से शुरू हुआ और 9 अगस्त को समाप्त होगा। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और दैनिक अनुष्ठान करते हैं।

यद्यपि भगवान शिव की पूजा वर्ष भर सोमवार को की जाती है, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार—जिन्हें सावन के सोमवार के रूप में जाना जाता है—विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं और इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में मनाए जाने वाले इस महीने में भक्त विशेष व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ते हैं।

सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है, जबकि मंगलवार देवी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह पवित्र महीना देश भर के लाखों भक्तों में गहरी भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन को प्रेरित करता है।

