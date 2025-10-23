Chhath Puja 2025: क्यों मनाया जाता है छठ पर्व, महाभारत काल से क्या है संबंध? जानें यहां

Chhath Puja 2025: छठ पूजा उत्तर भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। छठ एक प्रसिद्ध त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के छठे दिन से शुरू होता है। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा को समर्पित है। बिहार में सबसे ज्यादा आस्था के साथ मनाया जाने वाला छठ पर्व महापर्व कहा जाता है। यह त्योहार तीन दिनों के कठिन व्रत करके मनाया जाता है जिसमें भक्त आस्था में डूबे रहते हैं।

क्या है छठ पूजा?

यह त्योहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए भगवान का धन्यवाद करने और दिव्य सूर्य देव और उनकी पत्नी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि सूर्य कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करता है और दीर्घायु, प्रगति, सकारात्मकता, समृद्धि और कल्याण प्रदान करता है। इसके अलावा, छठ का मुख्य दिन वास्तव में छठ पूजा का पहला नहीं, बल्कि तीसरा दिन होता है। यह त्योहार लोग कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाते हैं जो चार दिनों तक चलता है। इस त्योहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है।

यह विक्रम संवत के कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा होली के बाद गर्मियों में भी मनाई जाती है, लेकिन कार्तिक मास में मनाई जाने वाली छठ का महत्व अधिक है और लोग इसे बड़े चाव से मनाते हैं।

छठ पूजा का इतिहास

छठ एक ऐसा त्यौहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव की आराधना का प्रतीक है; इस त्यौहार की उत्पत्ति के बारे में सटीक जानकारी अस्पष्ट है, लेकिन कुछ मान्यताएँ हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो छठ पूजा से जुड़े हैं।

छठ पूजा का रामायण से संबंध

ऐसा माना जाता है कि भगवान राम छठ पूजा की शुरुआत से जुड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ ही इसे तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो आगे चलकर छठ पूजा में विकसित हुआ।

छठ पूजा का महाभारत से संबंध

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्य देव और कुंती की संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण अक्सर पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हालाँकि, एक और कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए इसी तरह की पूजा की थी।

वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व

व्रत के दौरान निर्जला उपवास, साफ-सफाई और नदी या तालाब के जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का विधान है। वैज्ञानिक रूप से, सुबह और शाम के समय सूर्य की कोमल किरणें शरीर के लिए विटामिन-डी और अन्य ऊर्जा का स्रोत होती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

यह चार दिवसीय पर्व (नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य) शुद्धता, संयम और कठोर अनुशासन का प्रतीक है। व्रती (व्रत करने वाले) इस दौरान कठिन नियमों का पालन करते हैं।

छठ पूजा 2025 में शामिल अनुष्ठान

छठ चार दिनों का त्योहार है जो प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दिवाली के चार दिन बाद शुरू होता है। इस वर्ष छठ पूजा 2025 अक्टूबर महीने में है। इस साल छठ पूजा 25 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक मनाई जाएगी।

दिन 1 नहाय खाय- 25 अक्टूबर 2025

नहाय खाय: छठ पूजा के पहले दिन भक्तगण कोसी, गंगा और कर्णाली नदियों में डुबकी लगाते हैं और पवित्र स्नान के बाद प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर ले जाते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है।

दिन 2 खरना- 26 अक्टूबर

खरना: छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के कुछ देर बाद उपवास समाप्त होता है। छठ पूजा के दूसरे महत्वपूर्ण अनुष्ठान में भक्त सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद परिवार के लिए खीर, केले और चावल जैसे प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करना होता है।

दिन 3 संध्या अर्घ्य- 27 अक्टूबर

संध्या अर्घ्य (शाम का प्रसाद): छठ पूजा के तीसरे दिन भी बिना पानी के उपवास रखा जाता है और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद को बाद में एक बांस की थाली में रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की संध्याकालीन रस्में किसी नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जलाशय के किनारे होती हैं। सभी भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं।

दिन 4 बिहनिया अर्घ्य 28 अक्टूबर

बिहनिया अर्घ्य: छठ पूजा के अंतिम दिन, भक्त फिर से नदी या किसी जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य और प्रसाद अर्पित करते हैं। अर्घ्य देने के बाद, भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज़ से अपना व्रत तोड़ते हैं। इन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद, यह अद्भुत त्योहार समाप्त होता है।

