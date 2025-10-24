Chhath Puja 2025: देश के इन सूर्य मंदिरों में छठ पूजा के मौके पर जरूर करें दर्शन; पूरी होगी हर मनोकामना

Chhath Puja 2025: हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला छठ महापर्व का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में लोग छठ पूजा मनाते हैं। इस साल 25 अक्तूबर से तीन दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो रही है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की पूजा करना है।

ऐसे में इस अद्भुत त्योहार को मनाने के लिए आप भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। नीचे उन सूर्य मंदिरों की सूची दी गई है जहाँ छठ पूजा के दौरान दर्शन किए जा सकते हैं।

1- ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर

कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के लोकप्रिय सूर्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और यह हर साल छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

Konark Sun Temple, is a 13th-century marvel of Kalinga architecture, depicts the chariot of the Sun God, with 24 intricately carved wheels and seven majestic horses symbolizing the passage of time.



Come, witness the poetry carved in stone at Konark — a #UNESCO World #Heritage… pic.twitter.com/lRb573RGwd — Odisha Tourism (@odisha_tourism) October 8, 2025

2- रांची का सूर्य मंदिर

रांची का सूर्य मंदिर राज्य का प्रमुख आकर्षण है और छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में आते हैं। इस लोकप्रिय सूर्य मंदिर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक विशाल रथ जैसा दिखता है जो 18 पहियों और सात घोड़ों से सुसज्जित है। इसके अलावा, इस मंदिर का तालाब भी पवित्र माना जाता है।

3- गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर

मोढेरा का सूर्य मंदिर एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के तीन मुख्य घटक हैं: गूढ़मंडप (मुख्य हॉल), सभामंडप (सभा भवन) और कुंड (जलाशय)। यह एक और प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भक्त छठ पर्व के दौरान दर्शन करते हैं।

Modhera Sun Temple - a lesser-known architectural jewel of India :



Modhera Sun Temple is set in the heart of Gujarat. Modhera Sun Temple is an architectural beauty dedicated to Sun (Surya) God. It is one of the prime examples of Indian temple architecture. Temple is situated on… pic.twitter.com/s9446hc5GP — Archaeo - Histories (@archeohistories) March 22, 2024

4- बिहार के गया में दक्षिणार्क सूर्य मंदिर

यह एक प्राचीन मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह तीर्थस्थल हिंदुओं के बीच मृतकों के पिंडदान के लिए भी जाना जाता है।

5- उत्तराखंड के कटारमल में सूर्य मंदिर

कटारमल में सूर्य मंदिर एक और प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भक्त छठ पूजा के दौरान दर्शन कर सकते हैं। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है।

6- ग्वालियर का सूर्य मंदिर

यह सूर्य मंदिर एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय कृति है जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इस मंदिर के लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। हालाँकि, यह एक और सूर्य मंदिर है जहाँ भक्त छठ पूजा के दौरान दर्शन कर सकते हैं।

Sun Temple in Gwalior, 1992, designed by CB Sompura, member of family who have apparently being designing temples for at least fourteen generations. The accumulated expertise shows! pic.twitter.com/t9MXZmeKvc — Samuel Hughes (@SCP_Hughes) March 15, 2021

7- मार्तण्ड सूर्य मंदिर, जम्मू और कश्मीर

यह आठवीं शताब्दी में बनाया गया एक प्राचीन मंदिर है, जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। इस भव्य मंदिर का निर्माण आठवीं शताब्दी ईस्वी (लगभग 725-753 ईस्वी) में कर्कोटा राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। "मार्तण्ड" का अर्थ है सूर्य देव। यह मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। यह मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि गांधार, गुप्त और चीनी स्थापत्य शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। इसे अक्सर "कश्मीरी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति" कहा जाता है।

8- सूर्यनार कोविल मंदिर (सूर्यनार मंदिर), तमिलनाडु

यह राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। सूर्यनार कोविल मंदिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध नवग्रह मंदिरों के समूह का हिस्सा है। यह मंदिर विशेष रूप से सूर्य भगवान (सूर्यनारायण) को समर्पित है, जबकि अन्य नवग्रह मंदिरों में मुख्य देवता शिव होते हैं। सूर्यनार कोविल में सूर्य देव मुख्य देवता के रूप में अपनी पत्नियों ऊषा देवी और प्रत्यूषा देवी (या छाया देवी) के साथ विराजमान हैं। यह तमिलनाडु का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ सभी नौ ग्रहों (नवग्रह) के लिए अलग-अलग उप-मंदिर (Shrines) मौजूद हैं और सभी ग्रह सूर्य भगवान की ओर मुख करके स्थापित हैं।

Web Title: Chhath Puja 2025 Visit these Sun temples across country on occasion of Chhath Puja