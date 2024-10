Ayodhya Deepotsav 2024: घर बैठे आप भी देख सकते हैं रामनगरी का दीपोत्सव, लाइव देखने को लिए बस करना होगा ये काम

Ayodhya Deepotsav 2024: हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास से लौटने का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीयों और जगमगाती लाइटों से रोशन करते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली इस साल 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है जो कल पड़ने वाला है। दिवाली के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली में खास तैयारियां की गई है।

दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली, जो आज मनाई जा रही है। इस मौके पर अयोध्या को पारंपरिक मिट्टी के दीयों की चमक और ड्रोन तकनीक के शानदार प्रदर्शन से जगमगाने के लिए तैयार है, जो इस साल की शुरुआत में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद पहला दीपोत्सव समारोह होगा। इस साल का उत्सव एक शानदार आयोजन होने का वादा करता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को देखने के लिए आएंगे।

अयोध्या दीपोत्सव 2024 लाइव स्ट्रीमिंग

अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव को आप यूट्यूब पर राम मंदिर ट्रस्ट के पेज से लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा, राम मंदिर ट्रस्ट के सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी देख सकते हैं। वही, कुछ न्यूज चैनल भी लाइव प्रस्तुती करने वाले हैं।

दीपोत्सव के शेड्यूल की बात करे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोपहर 2:30 बजे अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। उत्सव के लिए. यूपी सरकार ने सभी को भव्य उत्सव में भाग लेने और दीये जलाने के विश्व रिकॉर्ड प्रयास का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है।

दीपोत्सव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें स्वयंसेवकों, पर्यवेक्षकों और कार्यक्रम समन्वयकों ने दीयों में तेल और बाती भरी।

इस साल का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मेल खाता है। उत्सव के आठवें संस्करण में अयोध्या को 28 लाख दीयों से सजाया जाएगा और इसमें दो महत्वाकांक्षी रिकॉर्ड प्रयास शामिल होंगे: 1,100 लोगों की सरयू आरती और 55 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों द्वारा 25 लाख दीये जलाना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम इस आयोजन की देखरेख करने के लिए मौजूद रहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिनती की प्रक्रिया सटीक और सटीक हो।

अयोध्या को एक जीवंत तमाशे में बदल दिया गया है, जिसमें रामायण के इर्द-गिर्द थीम वाले लगभग 11 द्वार और राम मंदिर की ओर जाने वाले 10 क्विंटल फूलों से सजा भक्ति पथ है। उत्सव के माहौल को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर आकर्षक एलईडी पैनल और मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन लगाए गए हैं। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस कार्यक्रम का लाइव-स्ट्रीम करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे भी उत्सव में भाग ले सकें। समर्पित मीडिया केंद्र और एलईडी दीवारें उत्सव की व्यापक कवरेज की सुविधा प्रदान करेंगी।

#WATCH | Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath arrive in Ayodhya to attend 'Deepotsav'.



25 lakh diyas will be lit to illuminate ghats along the banks of the Saryu River during 'Deepotsav' in Ayodhya today. pic.twitter.com/qe0H98yvIp