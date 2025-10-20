Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: आज इन 6 राशियों को होगा बंपर लाभ, खर्चों में भी तगड़ा इजाफा
By रुस्तम राणा | Updated: October 20, 2025 05:21 IST2025-10-20T05:21:06+5:302025-10-20T05:21:06+5:30
सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का फलादेश निहित है, जो आसान भाषा में है।
Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: पढ़ें अपना दैनिक राशिफल (Dainik Rashifal) और जानें अपना आज का भविष्य। आज का राशिफल (Daily Horoscope), वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल (Dainik Rashifal) की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। क्या आपको शानदार परिणाम मिलेंगे या दिन मिलाजुला रहेगा अथवा करना होगा चुनौतियों का सामना। इसमें सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का फलादेश निहित है, जो आसान भाषा में है।
मेष दैनिक राशिफल: आज प्रेम जीवन में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर साथी रूठ गया है तो वह आज खुशी-खुशी मान जाएगा। संतान भी अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
वृषभ दैनिक राशिफल: आज धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। आज आप कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं। परिजनों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। माता जी के साथ रिश्ते और भी बेहतर होंगे।
मिथुन दैनिक राशिफल: आज जोश और उत्साह में कमी नजर आएगी। आप अपने छोटे भाई-बहन की मदद कर सकते हैं। आज अपने निजी जीवन को लेकर मन में नकारात्मक विचार आने की संभावना है।
कर्क दैनिक राशिफल: आज धन लाभ के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर पर भी शांत वातावरण देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप फैमिली से दूर हैं तो घरवालों की याद आएगी।
सिंह दैनिक राशिफल: आज मन में किसी चीज को लेकर भ्रम की स्थिति रहेगी। ऐसी परिस्थिति में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। व्यक्तिगत परेशानियों को कम करने के लिए आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं।
कन्या दैनिक राशिफल: आज खासरकर आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। घर पर आर्थिक कलह का सामना करना पड़ सकता है।
तुला दैनिक राशिफल: आज धन से जुड़े हुए कार्य संपन्न होंगे। किसी स्रोत से आपके पास धन आ सकता है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल होंगी। किसी शुभ कार्य करने का दिन अच्छा है उसमें आपको लाभ मिलेगा।
वृश्चिक दैनिक राशिफल: आज अपने काम से आप अपने क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। सरकारी कामकाज में आज सफलता मिल सकती है। आज आमदनी के साथ गिफ्ट मिलने की संभावना है।
धनु दैनिक राशिफल: आज मेहनत और भाग्य का साथ आपको कामयाबी की राह दिखाएगा। किसी सामाजिक कार्य में आप बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य में मन लगेगा।
मकर दैनिक राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन निजी जीवन में संकट का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से परेशानी आने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है।
कुंभ दैनिक राशिफल: आज जीवनसाथी से मतभेद मिटेंगे। आप भी उनकी भावनाओं को समझेंगे। व्यापार के लिए भी दिन अच्छा बीतने के संकेत कर रहा है। साझेदारी में व्यापार करना फायदेमंद होगा।
मीन दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। शत्रु से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा, इससे आप समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे।