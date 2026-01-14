Panchang 14 January 2026: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

By रुस्तम राणा | Updated: January 14, 2026 06:43 IST2026-01-14T06:43:03+5:302026-01-14T06:43:03+5:30

आज का पंचांग, आज की तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग के साथ-साथ अभिजीत मुहुर्त, राहुकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, चंद्र राशि, सूर्य राशि के बारे में जानकारी देता है।

aaj ka Panchang 14 January 2026 Know from when to when is the time of Rahukaal and Abhijeet Muhurta today | Panchang 14 January 2026: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

Panchang 14 January 2026: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

Today Panchang | आज का पंचांग, 14 जनवरी 2026

सूर्योदय

07:15 ए एम

सूर्यास्त05:45 पी एम
चंद्रोदय04:26 ए एम, जनवरी 15
चंद्रास्त01:49 पी एम
तिथि

एकादशी, 05:52 पी एम तक

द्वादशी

नक्षत्र

अनुराधा, 03:03 ए एम, जनवरी 15 तक

ज्येष्ठा

योग

गंड, 07:56 पी एम तक

वृद्धि

करण

बालव,  05:52 पी एम तक

कौलव, 07:06 ए एम, जनवरी 15 तक

तैतिल

वारबुधवार
चंद्र मास (पूर्णिमांत)माघ
चंद्र मास (अमान्त)पौष
पक्षकृष्ण पक्ष
चंद्र राशि

वृश्चिक

सूर्य राशि

धनु,  03:13 पी एम तक

मकर

ऋतुशिशिर
ब्रह्म मुहूर्त05:27 ए एम से 06:21 ए एम
अभिजीत मुहूर्तकोई नहीं
विजय मुहूर्त02:15 पी एम से 02:57 पी एम
गोधूलि मुहूर्त05:43 पी एम से 06:10 पी एम
अमृतकाल03:23 पी एम से 05:10 पी एम
निशिता मुहूर्त12:03 ए एम, जनवरी 15 से 12:57 ए एम, जनवरी 15
सर्वार्थ सिद्धि योग07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15
अमृत सिद्धि योग07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15
राहुकाल12:30 पी एम से 01:49 पी एम
विक्रमी संवत्2082
शक संवत्1945  शोभकृत

हिन्दू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त का विचार अवश्य किया जाता है। शादी-ब्याह, ग्रह प्रवेश, नवीन कार्य आदि अनुष्ठान पंडितों, ज्योतिषियों से पूछकर किए जाते हैं। ऐसे ही दैनिक जीवन में शुभ कार्य के लिए भी पंचांग देखा जाता है। दैनिक जीवन में कौनसा समय आपके लिए शुभ होगा और कौनसा समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये जानकारी आपको आज का पंचांग के माध्यम से प्राप्त होती है। आज का पंचांग, आज की तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग के साथ-साथ मुहुर्त, राहुकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, चंद्र राशि, सूर्य राशि के बारे में जानकारी देता है। 

क्या होता है पंचांग? 

हिन्दू शास्त्र के अनुसार, पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है। ये पांच अंग तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार हैं। हिन्दू धार्मिक परंपरा में किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए पंचांग का प्रयोग किया जाता है। पंचांग के परामर्श के बिना शुभ कार्य जैसे शादी, नागरिक सम्बन्ध, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह, परीक्षा, साक्षात्कार, नया व्यवसाय या अन्य किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं।

शुभ मुहूर्त निकालने में पंचांग की भूमिका

जैसा कि प्राचीन समय से बताया गया है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति पर्यावरण के अनुरूप कार्य करता है तो पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान तरीके से कार्य करता है। एक शुभ कार्य प्रारम्भ करने से पहले महत्वपूर्ण तिथि का चयन करने में हिन्दू पंचांग मुख्य भूमिका निभाता है।

ग्रह और नक्षत्र की चाल पर आधारित होती है गणना

भारतीय पंचांग ग्रह और नक्षत्र की चाल पर आधारित है, जिसकी गणना सटीक होती है। यही कारण है कि हिन्दू संस्कृति में शादी-मुंडन, गृह प्रवेश सहित सोलह संस्कार एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह, नया व्यवसाय या अन्य किसी तरह के शुभ कार्य के लिए पंचांग से शुभ मुहुर्त निकाला जाता है। 

Web Title: aaj ka Panchang 14 January 2026 Know from when to when is the time of Rahukaal and Abhijeet Muhurta today

पूजा पाठ से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Today Panchang HindiAstrological Signsआज का पंचांगज्योतिषीय संकेत