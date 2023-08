राजस्थान: वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज, सीएम गहलोत ने की मुलाकात-डॉक्टरों की टीम को अच्छे से इलाज का दिया निर्देश

Highlights राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। ऐसे में सीएम गहलोत ने उनसे मुलाकात कर डॉक्टरों से उनका हेल्थ अपडेट लिया है। यही नहीं सीएम ने डॉक्टरों की टीम को सही से इलाज का निर्देश भी दिया है।

जयपुर: राजस्थान सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज हो गया है और वे अस्पताल में भर्ती है। रविवार को उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसके बाद उन्हें जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बयान के अनुसार, इसकी जानकारी मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल में डूडी से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के बारे में जानकारी ली है। बता दें कि डूडी की गिनती राजस्थान के कद्दावर नेताओं में होती है और उनके इस तरह से बीमार पड़ने से कांग्रेस को काफी नुकसान भी हो सकता है।

रविवार को उनके जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती होने से पहले डूडी को जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में, उन्हें सर्जरी के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की सलाह पर सवाई मान सिंह (एसएमएस अस्पताल) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

#WATCH | Jaipur: Rajasthan CM Ashok Gehlot reached Manglam Plus Medicity Hospital to inquire about the well-being of Rajasthan Agro Industries Development Board President and senior Congress leader Rameshwar Lal Dudi says, "Dudi ji has suffered a brain haemorrhage. A team from… pic.twitter.com/RoQrx44KvW