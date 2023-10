Rajasthan Assembly Election 2023: बीजेपी का बड़ा दांव, महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल, देखें वीडियो

Highlights विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी भाजपा में शामिल हो गए हैं। राजपूत वोट को देखते हुए बीजेपी नए समीकरण पर काम कर रही है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 25 नवंबर को होंगे।

Rajasthan Assembly Election 2023: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद अरुण सिंह की मौजूदगी में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2023 में आगामी राजस्थानविधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। राजपूत वोट को देखते हुए बीजेपी नए समीकरण पर काम कर रही है।

#WATCH | Delhi: Vishwaraj Singh Mewar and Bhavani Singh Kalvi join BJP , in the presence of Union Minister Arjun Ram Meghwal and BJP MP Arun Singh pic.twitter.com/f7ABRUErkt

200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 25 नवंबर को होंगे। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल और राजसमंद के सांसद के साथ-साथ जयपुर विद्याधर नगर की उम्मीदवार दीया कुमारी जैसे प्रमुख भाजपा नेता मौजूद रहे।

गौरतलब है कि बीजेपी ने पहले 9 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सात संसद सदस्यों (सांसदों) को विधान सभा के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई।

VIDEO | BJP president JP Nadda meets Vishvaraj Singh Mewar, descendant of Maharana Pratap and Bhawani Singh Kalvi, son of late Lokendra Singh Kalvi, former head of Karni Sena, who joined the party earlier today ahead of Rajasthan Assembly polls. pic.twitter.com/CPGMD9LdBO