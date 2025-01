क्या यह समस्या का हल है?, गोवा में बेरोजगारी के बीच सीएम सावंत बयान, विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया

Highlights हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।

पणजीः गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गोवावासियों के "सुस्सेगाड रवैये" को छोड़ने की अपील ने एक नई बहस को जन्म दिया है। हालांकि उन्होंने इस टिप्पणी को सीधे तौर पर राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से नहीं जोड़ा, लेकिन यह बयान ऐसे समय में आया है जब गोवा 8.7% की बेरोजगारी दर से जूझ रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 4.5% से लगभग दोगुना है। युवा नेता सम्मेलन में बोलते हुए, सावंत ने कहा कि "सुस्सेगाड मानसिकता" पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन की विरासत है, जिसने लोगों को आलसी बनाए रखने का काम किया।

उन्होंने गोवावासियों से इस मानसिकता को छोड़कर अधिक सक्रिय बनने और राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा, "हम सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, 12:30 बजे बंद कर देते हैं, फिर शाम 7 बजे पूरी तरह बंद कर देते हैं। यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा।"

Goans are not lazy, @BJP4Goa is lazy and incompetent as they are not able to create new jobs by bringing in new sustainable industries. Yet youth of Goa have made it possible through their own hard work and resources to set an example for the rest of the country. Imagine if only… pic.twitter.com/1Z6NVDlXBQ