DUSU Election 2025: आर्यन मान को हरियाणा-दिल्ली की खाप पंचायतों ने दिया समर्थन

Highlights सरपंच, पूर्व सरपंच और जिला पार्षद भी आर्यन के समर्थन में एकजुट। डूसू चुनाव में आर्यन मान को एबीवीपी ने बनाया है अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। बहादुरगढ़ के विधायक ने भी किया आर्यन मान के लिए प्रचार, हर छात्र की पुकार- आर्यन मान इस बार

नई दिल्लीः दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के चुनावों में बहादुरगढ़ के बेटे आर्यन मान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आर्यन मान को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डूसू अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाईब्रेरी साईंस में एम ए के छात्र है और छात्र हितों में लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। आर्यन मान ने डूसू अध्यक्ष बनने के साथ ही मैट्रो यात्रा के दौरान छात्रों के लिए रियायती पास बनवाने का संकल्प जताया है। छात्रों के लिए बड़े स्तर पर प्लेसमेंट फेयर लगाने और हर काॅलेज में मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की नियुक्ति के साथ स्काॅलरशिप में बढ़ोतरी कराना और छात्र हितों से जुड़े सभी मुद्धों को हल करने का संकल्प भी जताया है। मान के दादा स्व श्रीचंद मान लोवा सत्रह खाप के प्रधान रहे हैं और अब उनके ताउ अशोक मान लोवा सत्रह खाप के प्रधान का दायित्व संभाले हुए हैं।

सरपंच और जिला पार्षदों ने भी दिया समर्थन

डूसू चुनावो में एबीवीपी के प्रधान पद उम्मीदवार आर्यन मान को झज्जर जिला परिषद के सदस्य रवि बराही, सहित कई सरपंचों ने भी अपना समर्थन दिया है। परनाला और बामनोली के सरपंच प्रतिनिधियों और जाखोदा के पूर्व सरपंच पवन दलाल ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रिश्तेदारों और उनके बच्चों से सम्पर्क कर आर्यन के लिए वोट डालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे फ़ोन और निजी तौर पर अपने जानकारों से जिनके बच्चे डीयू के छात्र है ,उनसे संपर्क कर रहे हैं।

खाप पंचायतों ने दिया समर्थन

मान परिवार के सामाजिक योगदान को देखते हुए दलाल खाप, छिल्लर छिकारा खाप, धनखड़ खाप, कादयान खाप,दादरी की सांगवान खाप, हिसार के नेताओं, सामाजिक और खाप प्रतिनिधियों और दिल्ली की पालम खाप ने भी एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान को अपना खुला समर्थन दिया है। शहर के मुख्य बाजार स्थित महावीर मंदिर सोसायटी ने भी आर्यन मान को अपना समर्थन दिया है।

बहादुरगढ़ के निर्दलीय विधायक राजेश जून ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आर्यन मान का समर्थन करने का एलान किया और सभी कार्यकर्ताओं से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों से सम्पर्क कर आर्यन मान के लिए वोट अपील करने को भी कहा है।

वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े पूर्व चेयरमैन रवि खत्री, नरेश जून, अरूण खत्री सहित कई नेताओं ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्यन मान के लिए समर्थन और वोट की अपील की है। यूनिवर्सिटी के हाॅस्टल्स से लेकर कैम्पस तक हर जगह आर्यन मान को खुला समर्थन भी मिल रहा है। जिससे आर्यन मान की बड़ी जीत का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र साहिल गर्ग ने कहा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र है और इस नाते अपने सभी पूर्व छात्रों के साथ मिलकर आर्यन मान को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार जब कोई प्रत्याशी सही मायने में छात्र हित से जुड़े मुद्धों को केन्द्र में रखकर अपनी बात कह रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई की आर्यन मान दिल्ली छात्रसंघ के प्रधान बनकर छात्रों की उन्नति और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करेंगे।

आर्यन मान का संकल्प ; एबीवीपी का घोषणापत्र

1. आर्यन मान का कहना है कि वर्तमान दौर में छात्रों पर कैरियर और शैक्षणिक तौर पर मानसिक दबाव काफी ज्यादा है इसलिए सबसे पहला काम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर काॅलेज और यूनिवर्सिटी कैम्पस में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर नियुक्त करवाए जाएंगे।

2. सभी छात्रों को रियायती मैट्रो पास, फ्री वाई - फाई, छात्राओं के लिए सैनटरी पैड वैंडिंग मशीन लगवाई जाएगी।

3. महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और सुरक्षा एप बनाने का काम किया जाएगा।

4. स्वास्थ्य बीमा, हैल्थ कार्ड, वैलनेश सोसायटी और काॅलेजों में ओपन जिम लगाए जाएंगे।

5. छात्रों के लिए इंटर्नशिप, रोजगार मेले लगाए जाएंगे और प्लेसमेंट सैल को छात्र हित में काम के लिए मजबूत किया जाएगा।

6. छात्रवृति में बढ़ोतरी की जाएगी और महंगाई इंडैक्स के अनुसार छात्रवृति में बढ़ोतरी को सुनिश्चित करवाया जाएगा।

7. खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री, पोषण युक्त आहार और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

8. न्ए छात्रावास, शुद्ध पेयजल और हर 100 मीटर पर वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई जाएगी।

9. फ्री ए आई ट्रेनिंग और नेट परीक्षा की तैयारी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में नोट्स की व्यवस्था करवाई जाएगी।

10. आधिकारिक सूचनाओं का डिजिटलीकरण करवाया जाएगा।

11. ट्रांसजैंडर छात्रों के लिए विशेष छात्रवृति का काम किया जाएगा।

आर्यन मान ने संकल्प लिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की चारों सीटों पर जीत हासिल कर वर्षभर छात्रहितों के लिए काम किया जाएगा।

