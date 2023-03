Lokmat Parliamentary Awards 2022: आठ अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार,यहां देखें विजेताओं की सूची

हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी को 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद' (Best Women Parliamentarian of the Year) का लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड्स - 2022 प्रदान किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों से भाजपा सांसद को इस पुरस्कार से नवाजा।