कान्स फेस्टिवल के आखिरी दिन व्हाइट रफल साड़ी में नजर आईं दीपिका पादुकोण, देखे एक्ट्रेस का खूबसूरत अंदाज

By हर्ष वर्धन मिश्रा | Published: May 29, 2022 11:18 AM