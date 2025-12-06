LIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

LIC New Schemes: भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अपने कस्टमर्स के लिए दो नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं, प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच। ये दोनों प्लान अलग-अलग ज़रूरतों वाले लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं। कस्टमर्स को प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों का फायदा मिलेगा। इन दोनों प्लान का मकसद लोगों को ऐसा इंश्योरेंस देना है जो समझने में आसान हो, फायदों से भरपूर हो, और लंबे समय तक भरोसा दे।

1- प्रोटेक्शन प्लस

यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लाइफ इंश्योरेंस को थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं। प्रोटेक्शन प्लस एक लिंक्ड सेविंग्स प्लान है जो आपके पैसे को मार्केट से जोड़कर बढ़ने देता है। इसका मतलब है प्रोटेक्शन और ग्रोथ दोनों का पोटेंशियल।

इस प्लान की एक खास बात यह है कि आप बाद में अपना सम एश्योर्ड बढ़ा या घटा सकते हैं। यह आज़ादी आमतौर पर दूसरे प्लान में नहीं मिलती। आपके पास पांच साल बाद फंड निकालने का ऑप्शन भी है, जिससे ज़रूरत के समय फाइनेंशियल मदद मिलती है।

जो बात इस प्लान को कस्टमर्स के लिए यूनिक बनाती है, वह यह है कि आप अपने बजट और ज़रूरतों के हिसाब से प्रीमियम चुनते हैं। LIC उसी हिसाब से आपका कवर तय करती है। शुरू से ही सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सिंपल है।

एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस के फायदे

इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी ज़िंदगी के हर स्टेज के हिसाब से बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप टॉप-अप प्रीमियम देकर फंड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बाद में ज़्यादा सम एश्योर्ड चाहिए, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात—पॉलिसी टर्म के दौरान लगने वाले मॉर्टेलिटी चार्ज मैच्योरिटी पर वापस मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ कवर के लिए आप जो रकम देते हैं, वह भी वापस मिल जाती है।

2- बीमा कवच

अब बात करते हैं LIC के दूसरे प्लान, बीमा कवच की। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्योर रिस्क प्लान है। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ बुरा होता है, तो उसके परिवार को तुरंत फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दो तरह के डेथ बेनिफिट में से चुन सकते हैं। आप फिक्स्ड सम एश्योर्ड या बढ़ता हुआ सम एश्योर्ड चुन सकते हैं, जो हर साल बढ़ता है। जो लोग भविष्य की महंगाई को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए बढ़ता हुआ कवर खास तौर पर फायदेमंद है।

यह प्लान 100 साल की उम्र तक लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि जितनी लंबी ज़िंदगी, उतनी लंबी सुरक्षा। आप डेथ बेनिफिट एक साथ लेना चाहते हैं या किस्तों में, यह आपकी मर्ज़ी है।

LIC बीमा कवच के फायदे

यह प्लान खासकर उन परिवारों के लिए अच्छा है जो हालात चाहे कैसे भी हों, एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। इस प्लान की एक बड़ी खासियत यह है कि आप शादी या बच्चे के जन्म जैसे कुछ खास लाइफ इवेंट्स के लिए सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी बदलती है, ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं, और इस प्लान में कवरेज भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है।

महिलाओं और नॉन-स्मोकर्स को कम प्रीमियम रेट मिलते हैं, जिससे यह प्लान और भी किफायती हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सम एश्योर्ड की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप अपनी पसंद का कवरेज अमाउंट चुन सकते हैं।

LIC के ये दो नए प्लान खास क्यों हैं?

आजकल लोग ऐसा इंश्योरेंस चाहते हैं जो उनके लाइफस्टाइल में फिट हो। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई छिपे हुए नियम नहीं, और कोई झंझट नहीं। LIC ने इस ज़रूरत को समझते हुए इन प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी शामिल की है। प्रोटेक्शन प्लस उन लोगों के लिए है जो प्रोटेक्शन का फायदा उठाते हुए इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं, जबकि बीमा कवच उन परिवारों के लिए है जो सिर्फ सॉलिड प्रोटेक्शन चाहते हैं।

कवर को बढ़ाने और घटाने, प्रीमियम चुनने, मैच्योरिटी बेनिफिट में एक्स्ट्रा अमाउंट पाने और इन दोनों प्लान्स में अपनी पसंद के अनुसार डेथ बेनिफिट लेने जैसी सुविधाएं इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं।

Web Title: LIC launches two new plans LIC Protection Plus and LIC Bima Kavach offering savings on insurance coverage and special protection for entire family.