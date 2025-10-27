LIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

LIC Amrit Bal Policy: हर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रूप से बचाना चाहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि एक ऐसी बचत और निवेश योजना चुनें जो उनके बच्चों की शिक्षा, कॉलेज की फीस, शादी या अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। इसलिए, अगर आप भी भविष्य के लिए एक मजबूत फंड बनाने के लिए सोच-समझकर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज किया गया सही निवेश आपके बच्चों का कल सुरक्षित करेगा। दरअसल, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की बच्चों के लिए एक खास योजना है। LIC अमृत बाल नाम की यह पॉलिसी बीमा के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी देती है।

LIC की अमृत बाल योजना क्या है?

LIC अमृत बाल योजना एक नॉन-लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी है जो खास तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा, बड़े सपनों और अन्य ज़रूरतों के लिए एक सुरक्षित निवेश शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 13 साल होनी चाहिए। इसकी परिपक्वता अवधि 18 से 25 साल तक होती है। एलआईसी अमृत बाल योजना माता-पिता को अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने का एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ कैसे उठाएँ

अगर आप एलआईसी अमृत बाल पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम बीमित राशि ₹200,000 है, जबकि अधिकतम सीमा नहीं है, अर्थात आप अपनी सुविधानुसार निवेश कर सकते हैं। आप ऑनलाइन खरीदारी पर छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम विकल्पों के साथ-साथ छूट लाभ राइडर चुनने का विकल्प भी प्रदान करती है।

यह पॉलिसी बच्चों के लिए अनूठी है।

एलआईसी अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी कई मायनों में अनूठी है। इस पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने पर, पॉलिसी अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल बीमित राशि के प्रति हज़ार ₹80 की दर से एक गारंटीकृत अतिरिक्त बीमित राशि (बीमित राशि) प्रदान की जाती है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए पॉलिसी चालू होनी चाहिए। इसलिए, अगर पॉलिसीधारक का बच्चा प्रवेश के समय 8 वर्ष से कम आयु का है, तो जोखिम पॉलिसी प्रारंभ तिथि से दो वर्ष बाद, या पॉलिसी वर्षगांठ पर या उसके तुरंत बाद प्रभावी हो जाता है। मूलतः, यह योजना बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

पॉलिसी के मुख्य बिंदु

एलआईसी अमृत बाल योजना बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई एक अनूठी बीमा योजना है। इस पॉलिसी के लिए पात्र होने के लिए, बच्चे की आयु कम से कम 30 दिन और अधिकतम 13 वर्ष होनी चाहिए। परिपक्वता आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यह पॉलिसी 5, 6 या 7 वर्षों की छोटी प्रीमियम भुगतान अवधि प्रदान करती है। न्यूनतम बीमित राशि ₹200,000 है, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कुछ शर्तों के तहत प्रीमियम छूट लाभ राइडर और ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। यह योजना एलआईसी एजेंट या एलआईसी वेबसाइट से खरीदी जा सकती है।

