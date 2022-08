World U-20 Athletics: यूपी के किसान की बेटी ने किया धमाल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय, देखें वीडियो

Highlights महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। चार गुणा 400 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शाहपुर जैनपुर गांव की रहने वाली है। पिता किसान हैं।

World U-20 Athletics: उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के शाहपुर जैनपुर गाँव के किसान की बेटी ने कमाल कर दिया। रुपल चौधरी ने विश्व U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर में कांस्य पदक के साथ 4×400 मीटर रिले रजत पदक जीता।

17 वर्षीय रुपल की कहानी कुछ अलग ही है। उसने 4x400 मीटर रिले चौकड़ी के हिस्से के रूप में एक रजत जीता था। इस साल की शुरुआत में, रुपल ने कर्नाटक की प्री-रेस में प्रिया मोहन को हराकर राष्ट्रीय अंडर -20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था।

Many Congratulations #RupalChaudhary for winning the Bronze Medal in Women's 400M at the @WorldAthletics U-20 Championships at Cali.



Your accomplishment will inspire many.



Best wishes. #Cheer4India🇮🇳 https://t.co/EtJfYuA9lD — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 5, 2022

रुपल महिलाओं की 400 मीटर में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं, जब हिमा दास ने फिनलैंड में चैंपियनशिप के 2018 संस्करण में 51.46 के समय के साथ ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। यह 17 वर्षीय एथलीट बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने तीन दिन के अंदर 400 मीटर की चार दौड़ में हिस्सा लिया।

महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रुपल ने 51.85 सेकेंड के समय के साथ ग्रेट ब्रिटेन की यमी मैरी जॉन (51.50) और कीनिया की दमारिस मुटुंगा (51.71) के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले वह उस रिले टीम का हिस्सा थी जिसने मंगलवार को चार गुणा 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था।

Rupal Chaudhary (51.85s Personal Best) delivers #India 🇮🇳 a bronze medal at the World Athletics U20 Championships in Women's 400m.



The only Indian to win 2 medals at the same U20Worlds after she helped IND🇮🇳 4*400m mixed relay team to a silver medal finish earlier.

Salute girl🫡 pic.twitter.com/KjYwRzvbB8 — Athletics Federation of India (@afiindia) August 5, 2022

भारतीय टीम ने तीन मिनट 17.76 सेकंड का समय लेकर एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। वह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। रुपल ने उसी दिन व्यक्तिगत 400 मीटर दौड़ के पहले दौर में हिस्सा लिया था और उसके बाद बुधवार को वह सेमीफाइनल और गुरुवार को फाइनल में उतरी थी। उन्होंने चैंपियनशिप में दो बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

#RupalChaudhary first ran for Mixed team which won the Silver and then individual event to win Bronze. I think the only Indian to win 2 medals at the #U20WorldAtheletics

This is one talented sprinter India should nurture well. #Cali22pic.twitter.com/GF4o1x9kd5 — Wanderer (@DisDatNothin) August 5, 2022

पहली बार सेमीफाइनल में उन्होंने 52.27 सेकंड का समय निकाला और फिर फाइनल में इस समय में सुधार किया। रुपल विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले 2018 में हिमा दास ने 51.46 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता था।

Rupal Chaudhary (51.85s Personal Best) delivers #India a bronze medal at the World Athletics U20 Championships in Women's 400m. 🥉



Rupal was also part of the team that won the 4x400 m mixed relay silver medal, making this her second medal at the event!



Well done, Rupal ! 🇮🇳 pic.twitter.com/A6ElTvZAEp — Nisith Pramanik (@NisithPramanik) August 5, 2022

ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 2016 में पोलैंड में खेली गई प्रतियोगिता में सोने का तमगा जीता था। रूपल का कांस्य पदक भारत का चैंपियनशिप में कुल नौवां पदक है। इस चैंपियनशिप को पहले विश्व जूनियर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। भारत ने पिछली बार कीनिया के नैरोबी में खेली गई चैंपियनशिप में दो रजत और एक कांस्य पदक जीता था।

🇮🇳🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐓𝐀𝐑! Rupal Chaudhary won the 🥉 medal with a new PB of 51.85 s.



🤯 She became the first Indian to win two medals at the #WorldAthleticsU20 Championship as she also won the 🥈 in 4x400m relay.#TeamIndia#IndianAthletics#Sportwalkpic.twitter.com/BPALLs8mdW — Sportwalk Bytes IN 🇮🇳 (@SportwalkIndia) August 5, 2022

Web Title: World U-20 Athletics UP meerut Farmer's Daughter Rupal Chaudhary Becomes First Indian Win Twin Medals created history see video