world champion 2023: स्वीटी बूरा ने चीन की वांग लिना को हराकर 4-3 से हराकर विश्व चैम्पियन बनीं, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया

world champion 2023:राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू गंघास (48 किग्रा) और अनुभवी मुक्केबाज स्वीटी बूरा (81 किग्रा) शनिवार को यहां महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में अलग अलग अंदाज में जीत से विश्व चैम्पियन बनीं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

नीतू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की लुतसाईखान अल्तानसेतसेग को 5-0 से हराकर न्यूनतम वजन वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्टेडियम में बीजिंग ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और नीतू के आदर्श विजेंदर सिंह भी मौजूद थे। स्वीटी ने लाइट हेवीवेट वर्ग में चीन की वांग लिना की चुनौती से पार पाते हुए 4-3 से जीत हासिल की और भारत को दोहरी सफलता दिलायी।

#WATCH | "When I started boxing I faced a lot of financial problems. I felt that I won't be able to do it, but then I improved. I'll continue my preparation & will improve. We've been getting a lot of support": Nitu Ghanghas who won Gold Medal at Women Boxing Championship pic.twitter.com/kasiZc3IK8