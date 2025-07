Wimbledon 2025: विंबलडन विजेता जैनिक सिनर ने वेल्स की राजकुमारी चार्लोट के लिए टेनिस बॉल पर किया साइन

Wimbledon 2025: विंबलडन फाइनल में शानदार फॉर्म में चल रहे कार्लोस अल्काराज़ पर जीत के बाद, इतालवी स्टार जैनिक सिनर को प्रिंसेस चार्लोट ऑफ़ वेल्स, प्रिंस ऑफ़ वेल्स विलियम और प्रिंसेस ऑफ़ वेल्स कैथरीन की बेटी, के लिए एक टेनिस बॉल पर हस्ताक्षर करते देखा गया। यह पल सेंटर कोर्ट के बाहर तब आया जब प्रिंसेस ऑफ़ वेल्स कैथरीन ने सिनर से कुछ बातें कीं और उन्हें बधाई दी।

अलकाराज़ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के प्रबल दावेदार के रूप में फाइनल में उतरे थे, खासकर रोलैंड गैरोस 2025 के निर्णायक मुकाबले में सिनर को हराने के बाद। हालाँकि, इतालवी स्टार ने पहला सेट हारने के बाद वापसी की और अगले तीन सेट जीतकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता।

A special gift from the new #Wimbledon Champion to Their Royal Highnesses Prince George and Princess Charlotte 😁 pic.twitter.com/GQasAeaj5R