Wimbledon 2022 Final: जोकोविच ने निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता, रोजर फेडरर से आगे निकले

Highlights किर्गियोस अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे। निक किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) से हराया। सातवां विंबलडन खिताब जीता है।

Wimbledon 2022 Final: नोवाक जोकोविच ने फाइनल में निक किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) से हराकर अपना सातवां विंबलडन खिताब जीता है। यह जोकोविच का कुल मिलाकर 21 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो उन्हें रिकॉर्ड-धारक राफेल नडाल (22) से एक पीछे रखता है।

जोकोविच के किर्गियोस को तोड़ने के बाद, अपने करियर में पहली बार दोनों खिलाड़ी अपनी सर्विस पर कायम रहे। जोकोविच को एक-दो नर्वस गेम्स में किर्गियोस को कुछ ब्रेक पॉइंट्स से बाहर करना पड़ा, लेकिन सर्ब ने दूसरा सेट लेने के लिए अपनी हिम्मत बनाए रखी।

नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर से आगे निकल गए। फेडरर ने 20 खिताब अपने नाम किया है। केवल रोजर फेडरर ही आठ के साथ अधिक विंबलडन खिताब जीते हैं। किर्गियोस अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे।

जोकोविच ने इस सीजन के विंबलडन के फ़ाइनल में आगे बढ़ने के लिए कैमरन नॉरी को हरा दिया था, जबकि किर्गियोस को वॉकओवर मिला था जब राफेल नडाल ने सेमीफाइनल मैच से पहले टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। राफेल नडाल 22 के साथ पुरुषों के ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में सबसे आगे हैं।

