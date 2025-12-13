Lionel Messi In India: कोलकाता के बाद अब कहां जाएंगे लियोनेल मेस्सी? जानें फुटबॉल स्टार का अगला पढ़ाव

By अंजली चौहान | Updated: December 13, 2025 15:08 IST2025-12-13T15:06:54+5:302025-12-13T15:08:34+5:30

Lionel Messi In India: लियोनेल मेस्सी शनिवार (13 दिसंबर) को साल्ट लेक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट के लिए दिखाई दिए। फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी के थोड़े समय के लिए स्टेडियम में रहने से प्रशंसक भड़क उठे। प्रशंसकों ने स्टेडियम में बोतलें फेंकीं और बैरिकेड तोड़ दिए।

Lionel Messi In India: लियोनेल मेस्सी के भारत आने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। मेस्सी की भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं जिसका नतीजा ये है कि उन्हें देखने के लिए फैन्स में उत्साह है। वह शनिवार (13 दिसंबर) की सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी एक झलक पाने के लिए हज़ारों फैंस एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। जो लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, वे उनके काफिले का इंतज़ार बाहर कर रहे थे। मेस्सी ने अपने दिन की शुरुआत एक मीट-एंड-ग्रीट प्रोग्राम से की। प्रोग्राम के बाद, वह सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे।

कोलकाता स्टेडियम में हुआ हंगामा

मेस्सी स्टेडियम में तब पहुंचे जब वहां एक 'लेजेंडरी मैच' चल रहा था। सबका ध्यान मेस्सी पर चला गया और वह ज़ोरदार तालियों के बीच खेलने की जगह पर पहुंचे। उन्होंने फैंस की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। हालांकि, मेस्सी सिर्फ 10 मिनट बाद ही स्टेडियम से चले गए।

जैसे ही फैंस को एहसास हुआ कि वह वापस नहीं आएंगे, हंगामा शुरू हो गया। फैंस ने स्टेडियम में पानी की बोतलें फेंकीं और बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया। कई निराश फैंस ने वेन्यू के बाहर मीडिया से बात करते हुए अपनी निराशा जाहिर की। 

एक फैन ने ANI को बताया, "यह बहुत निराशाजनक है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी। उनके आस-पास 50 लोग थे, और हमें उनकी एक झलक भी नहीं मिल पाई... उन्होंने बस कुछ बार हाथ हिलाया, और बस इतना ही।"

मेस्सी तीन दिन के भारत दौरे पर हैं और अब अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यहां, हम देखते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में 10 मिनट की छोटी सी मौजूदगी के बाद मेस्सी कहां जाएंगे।

 सॉल्ट लेक स्टेडियम में हंगामे के कुछ ही मिनट बाद मेस्सी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 

वह अब हैदराबाद जा रहे हैं। 2022 FIFA वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कुछ मिनटों के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक एग्ज़िबिशन मैच का हिस्सा बनेंगे।

मेस्सी वहां एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का भी आनंद लेंगे। हैदराबाद दौरे के बाद, मेस्सी मुंबई के लिए रवाना होंगे। वह सोमवार (14 दिसंबर) को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

