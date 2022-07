देखिए नीरज चोपड़ा के 88.13 मीटर का वह दमदार थ्रो जिसने दिलाया सिल्वर मेडल, पीएम मोदी ने भी दी बधाई

Highlights विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ने नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक, ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरूष बने। भारत के लिये विश्व चैम्पियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा- ये भारतीय खेलों के लिये यह खास पल।

नई दिल्ली: विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा के लिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेडल की खबर आने के बाद ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी।

अमेरिका के यूजीन में चल रही चैम्पियनशिप की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीता। इससे पहले भारत के लिये विश्व चैम्पियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि। विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। ये भारतीय खेलों के लिये यह खास पल। आगामी टूर्नामेंटों के लिये नीरज को शुभकामना।'

A great accomplishment by one of our most distinguished athletes! Congratulations to @Neeraj_chopra1 on winning a historic Silver medal at the #WorldChampionships . This is a special moment for Indian sports. Best wishes to Neeraj for his upcoming endeavours. https://t.co/odm49Nw6Bx

इस बीच सोशल मीडिया नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ऐतिहासिक थ्रो का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने चौथी कोशिश में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका और यही उन्हें सिल्वर मेडल दिला गया।

Here's that moment when Neeraj Chopra created history, becoming the first 🇮🇳 man to medal at the Athletics World Championships. After one of his worst starts to a competition this season, he was out of the podium after three throws before throwing 88.13m that secured him a 🥈 pic.twitter.com/Pr9L0jgip5