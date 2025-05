Video: ट्रेंट अलेक्जेंडर-अर्नोल्ड लिवरपूल के खिताबी जश्न के बाद फूट-फूट कर रोए, कहा अलविदा

Highlights ट्रेंट एलेक्जेंडर-अर्नोल्ड को रविवार को एनफील्ड में एक शानदार और भावनात्मक विदाई मिली उन्होंने रियल मैड्रिड में जाने से पहले लिवरपूल के लिए अपना अंतिम मैच खेला था क्लब में अपने करियर के दौरान, उन्होंने मैदान पर 28,167 मिनटों में 677 मौके बनाए

Trent Alexander-Arnold: ट्रेंट एलेक्जेंडर-अर्नोल्ड को रविवार को एनफील्ड में एक शानदार और भावनात्मक विदाई मिली, क्योंकि उन्होंने रियल मैड्रिड में जाने से पहले लिवरपूल के लिए अपना अंतिम मैच खेला था। 26 वर्षीय उप-कप्तान, जिन्होंने अपने बचपन के क्लब में दो दशक बिताए हैं, अंतिम सीटी बजते ही रो पड़े, जिसे उन्होंने "मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन" बताया।

लिवरपूल के अंतिम प्रीमियर लीग मैच के दौरान एलेक्जेंडर-अर्नोल्ड के मध्यांतर में प्रवेश का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया, जबकि इस महीने की शुरुआत में जब उन्होंने पुष्टि की थी कि वह सत्र के अंत में क्लब छोड़ देंगे, तो उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा था।

पहले की प्रतिक्रिया ने कई लोगों को चौंका दिया, जिसमें पूर्व प्रबंधक जुर्गन क्लॉप भी शामिल थे, जिन्होंने 2016 में अलेक्जेंडर-अर्नोल्ड को अपना डेब्यू दिया था, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अविश्वास में अपना टीवी बंद कर दिया था। अर्नोल्ड ने अपने अंतिम आउटिंग में अपना सब कुछ दिया। उन्होंने ट्रेडमार्क असिस्ट के साथ इसे लगभग पूरा कर लिया, लेकिन डार्विन नुनेज़ मौका पूरा करने में विफल रहे।

