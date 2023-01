आरोप काफी गंभीर हैं, खिलाड़ियों से मिलूंगा और उचित कार्रवाई की जाएगी, धरने पर बैठे पहलवानों पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

Highlights भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त सचिव (खेल) कुणाल भी बैठक में शामिल हुए।

चंडीगढ़ः तीन बार की राष्ट्रमंडल चैम्पियन विनेश फोगाट और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया तथा साक्षी मलिक समेत भारत के शीर्ष पहलवान जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे। जंतर-मंतर पर कई दिग्गज रेसलर धरने पर बैठे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मामले को गंभीरता से लिया।

ठाकुर ने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, इसका संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने WFI को नोटिस दिया और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जो कैंप लगना था उसे आगे के लिए टाल दिया गया है। प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा। उचित कार्रवाई की जाएगी।

Taking cognisance of allegations by wrestlers, Sports Ministry sent a notice to WFI & sought a reply within 72 hrs. The upcoming camp has also been postponed with immediate effect. I am going to Delhi and will meet the wrestlers: Union Sports Minister Anurag Thakur, in Chandigarh pic.twitter.com/xghqG07MXH