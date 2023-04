Spanish Football League La Liga: अर्जेंटीना के 24 वर्षीय खिलाड़ी टैटी ने किया कमाल, 12वें, 24वें, 46वें और 62वें मिनट में गोल कर रीयाल मैड्रिड को 4-2 से हराया

Highlights अर्जेंटीना के 24 वर्षीय खिलाड़ी कैस्टेलानोस ने दोनों हाफ में दो-दो गोल किए। 12वें, 24वें, 46वें और 62वें मिनट में गोल किए और दर्शकों ने खड़े होकर अभिवादन किया। रीयाल मैड्रिड के अब 31 मैचों में 65 अंक हैं और वह पहले की तरह दूसरे स्थान पर है।

Spanish Football League La Liga: टैटी कैस्टेलानोस के चार गोल की मदद से गिरोना ने रीयाल मैड्रिड को 4-2 से पराजित करके बार्सिलोना की स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा का खिताब जीतने की उम्मीदों को पंख लगा दिए। अर्जेंटीना के 24 वर्षीय खिलाड़ी कैस्टेलानोस ने दोनों हाफ में दो-दो गोल किए।

उन्होंने 12वें, 24वें, 46वें और 62वें मिनट में गोल किए और दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। रीयाल मैड्रिड की तरफ से वीनीसीयस जूनियर और लुकास वाजेज ने गोल किए लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर पाए। रीयाल मैड्रिड के अब 31 मैचों में 65 अंक हैं और वह पहले की तरह दूसरे स्थान पर है।

🎙️ Tati Castellanos: “It’s a dream to score one against Real Madrid, never mind four, we’re talking about the best team in the world."



