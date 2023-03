WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ जारी लड़ाई पर बोले पहलवान- 'नहीं चाहते अन्य महिला पहलवानों के साथ दोहराया जाए, इसलिए...'

Highlights हम समिति पर भरोसा करते हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं- साक्षी मलिक यह हमारे लिए कठिन समय है, हम खेल नहीं पा रहे हैं- विनेश फोगाट जांच समिति के सदस्यों को लेकर भी विवाद जारी

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी पहलवानों की लड़ाई के बारे में विनेश फोगाट का कहना है कि हम शक्तिशाली लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। वहीं पहलवान साक्षी मलिक का कहना है कि हम समिति पर भरोसा करते हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कोलकाता में इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा, "हमें इस लड़ाई के लिए निश्चित रूप से देर हो गई है और हमें खेद भी है क्योंकि यह शक्तिशाली लोगों के साथ थी। लेकिन अब हम मजबूती से खड़े हैं। यह हमारे लिए कठिन समय है, हम खेल नहीं पा रहे हैं। हम समिति पर भरोसा करते हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

Kolkata | We're definitely late for this fight & we regret also because it was with powerful people but now we are standing strong. It's a tough time for us, we are not able to play. We trust the committee & waiting for justice: Vinesh Phogat, Westler on protest against WFIpic.twitter.com/ah42bxLyLM