SAFF Under-20 Women's Football Championship: नेहा, अनीता और लिंडा की हैट्रिक, भारत ने पहले मैच में भूटान को 12-0 से करारी शिकस्त दी

Highlights भारत की तरफ से अन्य गोल अपूर्णा नरजारी (29वें और 36वें) और नीतू लिंडा (43वें) ने किए। भूटान को 12-0 से करारी शिकस्त देकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। भारत अपने दूसरे राउंड रोबिन मैच में रविवार को मेजबान बांग्लादेश से भिड़ेगा।

SAFF Under-20 Women's Football Championship: भारत ने तीन स्थानापन्न खिलाड़ियों की हैट्रिक की मदद से शुक्रवार को यहां सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के पहले मैच में भूटान को 12-0 से करारी शिकस्त देकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की।

नेहा (45+2, 55वें और 90वें), अनीता कुमारी (50वें, 69वें और 78वें) और लिंडा कॉम (61वें, 63वें और 75वें) ने स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरकर हैट्रिक बनाकर भारत की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत की तरफ से अन्य गोल अपूर्णा नरजारी (29वें और 36वें) और नीतू लिंडा (43वें) ने किए।

भारत को पहला गोल करने के लिए लगभग आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा लेकिन इसके बाद उसने गोल वर्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत अपने दूसरे राउंड रोबिन मैच में रविवार को मेजबान बांग्लादेश से भिड़ेगा।

