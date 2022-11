Pro Kabaddi League 2022: यूपी ने दिल्ली को 50-31 से हराया, पटना पाइरेट्स-तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला 33-33 से टाई

Highlights पटना पाइरेट्स और तमिल थलाइवाज के बीच रोमांचक मुकाबला 33-33 से टाई रहा। राइडर नरेंद्र थलाइवाज की ओर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। पाइरेट्स की टीम मैच के 30वें मिनट तक 27-22 से आगे थी।

Pro Kabaddi League 2022: प्रो कबड्डी लीग 2022 का रोमांचक मुकाबला जारी है। यूपी योद्धा ने दबंग दिल्ली को रौंद डाला। यूपी ने दिल्ली को 50-31 से हराया। प्रदीप नरवाल ने कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में पटना पाइरेट्स और तमिल थलाइवाज का मुकाबला टाई रहा। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) लीग अहम चरण में पहुंच गया है।

बेंगलुरु बुल्स 51 अंक से साथ नंबर एक टीम है। पुनेरी पल्टन 49 अंक के साथ दूसरे और जयपुर पिंक पैंथर्स 48 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। यूपी योद्धा 45 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज हो गया है। यू मुंबा 43 अंक लेकर 5वें स्थान पर कायम है।

Vintage Pardeep Narwal rolled back the years with a raiding masterclass!



The Dubki King starred in a comprehensive win for the Yoddhas 🙌#vivoProKabaddi#FantasticPanga#DELvUPpic.twitter.com/z8OTAvN8PY — ProKabaddi (@ProKabaddi) November 16, 2022

Now here's a 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 that will ace the test of time!



A Super 10 is just a cakewalk for Pardeep Narwal#vivoProKabaddi#FantasticPanga#DELvUPpic.twitter.com/xFikpYUctZ — ProKabaddi (@ProKabaddi) November 16, 2022

पटना पाइरेट्स और तमिल थलाइवाज के बीच बुधवार को प्रो कबड्डी लीग का रोमांचक मुकाबला 33-33 से टाई रहा। राइडर नरेंद्र थलाइवाज की ओर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। उन्होंने 16 अंक जुटाए। पाइरेट्स के लिए रेडर सचिन ने 14 अंक बनाए। पाइरेट्स की टीम मैच के 30वें मिनट तक 27-22 से आगे थी।

लेकिन थलाइवाज की टीम ने 37वें मिनट में स्कोर 30-30 कर दिया। रोहित गूलिया और सचिन की प्रभावी रेड ने पाइरेट्स ने फिर बढ़त बनाई लेकिन तमिलनाडु की टीम ने इसके बाद गूलिया को टैकल करके स्कोर 33-33 कर दिया। इसके बाद दोनों टीम ने सतर्क रवैया अपनाया और मुकाबला टाई रहा।

Web Title: Pro Kabaddi League 2022 UP beat Delhi 50-31, Patna Pirates-Tamil Thalaivas tie 33-33 see point table