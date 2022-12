Pro Kabaddi League 2022: प्रतीक के 13 अंक के दम पर गुजरात जायंट्स ने यू मुंबा को 38-36 से हराया, ये टीम 74 अंक के साथ पहले नंबर पर, देखें लिस्ट

Highlights जयपुर पिंक पैंथर्स 74 अंक के साथ पहले नंबर पर है। यूपी योद्धा 66 अंक के साथ चौथे पायदान पर कायम है। यू मुंबा को 38-36 से शिकस्त दी।

Pro Kabaddi League 2022: प्रतीक दाहिया के शानदार प्रदर्शन के दम पर गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग के मैच में रविवार को यहां पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए यू मुंबा को 38-36 से शिकस्त दी। दाहिया 13 अंक के गुजरात के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन कर उभरे। जयपुर पिंक पैंथर्स 74 अंक के साथ पहले नंबर पर है।

पुनेरी पल्टन के भी 74 अंक है और दूसरे नंबर पर है। बेंगलुरु बुल्स 68 अंक के साथ तीसरे पायदान पर कायम है। यूपी योद्धा 66 अंक के साथ चौथे पायदान पर कायम है। तमिल थलाइज पांचवे और दबंग दिल्ली छठे स्थान पर कायम है।

यू मुंबा ने मध्यांतर से पहले 20-13 की बढ़त हासिल कर ली थी लेकिन टीम दूसरे हाफ में लय बरकरार रखने में विलफ रही। गुजरात की टीम ने मध्यांतर के बाद शानदार वापसी की और 25 अंक जुटा कर यू मुंबा को पछाड़ दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने यूपी योद्धा को 38-35 से हराया।

पुणेरी पलटन की दबंग दिल्ली पर रोमांचक जीत, तमिल थलाइवाज ने तेलुगु टाइटंस को रौंदा

आकाश शिंदे और पंकज मोहित के शानदार खेल के दम पर पुणेरी पलटन ने प्रो कबड्डी लीग के रोमांचक मुकाबले में दबंग दिल्ली को 47-44 से शिकस्त दी। दिल्ली के लिए नवीन कुमार ने 16 जबकि आसू मलिक ने नौ अंक जुटाए लेकिन उनकी टीम आखिरी क्षणों में पुणे को पछाड़ने में विफल रही।

मैच के पहले हाफ में पुणेरी पलटन 22-21 से आगे थी और टीम ने दूसरे हाफ में दिल्ली के 23 के मुकाबले 25 अंक बनाकर जीत दर्ज की। दक्षिण भारत की टीमों के मुकाबले में तमिल थलाइवाज ने 52-24 के बड़े अंतर से हराया। तमिल थलाइवाज के जीत के नायक अजिंक्य पवार रहे। पवार ने 22 रेड में 20 अंक जुटाये। टीम के लिए नरेंद्र ने 10 अंक बनाये।

