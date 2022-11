Pro Kabaddi League 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स ने यूपी योद्धा को 42-29 से शिकस्त दी, टीटी ने 32-26 से यू मुंबा को हराया

Highlights यूपी योद्धा को 42-29 से शिकस्त दी। अर्जुन देशवाल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तमिल टाइटंस ने 32-26 से यू मुंबा को हराया।

Pro Kabaddi League 2022: अर्जुन देशवाल के 19 अंक के दम पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के मैच में शनिवार को यहां यूपी योद्धा को 42-29 से शिकस्त दी। देशवाल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तमिल टाइटंस ने 32-26 से यू मुंबा को हराया।

The Titans turn a corner in front of rapturous home support 😮



They register their second win in #vivoProKabaddi Season 9 💪#FantasticPanga#TTvMUMpic.twitter.com/nMnbu8iGqL